Kırışıklıklar ve ince çizgilerle vedalaşıp daha sağlıklı ve genç görünen bir cilde kavuşmayı kim istemez?

Cosmed Revolution Kırışıklık Onarıcı Gece Kremi, içeriğindeki Matrixyl3000™’in peptitleri sayesinde cildin gençliğini geri kazanmasına ve sadece ince çizgilerin değil derin kırışıklıkların da giderilmesine yardımcı oluyor. Sibirya çam fıstığı, susam ve buğday yağlarının özel karışımı ise cilt dokusunun yenilenmesi için gerekli vitamin ve mineral desteğini sağlayan gece kremi, “Candeia” ağacının kabuklarının öğütülmesiyle elde edilen alfa bisabolol ise en hassas ciltlere bile gereken nem desteğini veriyor ve cilt dokusunun yenilenmesine katkı sağlıyor.

Aralık ayı boyunca Cosmed ürünlerine, özel tasarlanmış hediye paketleriyle ve 3 al 2 öde fırsatı ile sahip olmak mümkün.

