Kolajen zengini balık çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi

Cildimizde kolajen ve elastin adı verilen maddelerin azalması, cildin elastikiyetinin kaybolması ile yüzümüzde kırışıklıklar, çizgiler, sarkmalar, yaşlı bir görünüm oluyor. Peki, cildi koruması ve yaşlanmasını engellemesi için kolajen zengini balık çorbası nasıl yapılır? Dr. Yüksel Büküşoğlu önemli bilgiler verdi.

KILÇIĞI, KIKIRDAĞI, DERİSİ İLE PİŞİRİLEN BALIK ÇORBASI KOLAJEN DEPOSU !

Dr. Yüksel Büküşoğlu, yüzümüzdeki erken cilt yaşlanmasının % 90 oranındaki nedeninin direkt güneş ışınlarına bol maruz kalma ve sigara içmek olduğunu belirterek, güneş ışınlarına direkt olarak maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, yüzümüzün genç görünmesi, canlılık ve elastikiyetinin kaybolmaması için vücutta kolajen üretimini destekleyen gıdaların bol alınmasının da faydalı olacağını söyledi. Bu amaçla paça çorbası, yumurta beyazı, kılçığı, kıkırdağı, derisi ile pişirilen balık çorbası gibi gıdaları bol tüketmenin yanı sıra, kollajen peptid, C vitamini, ALA (alfa lipoik acid), elajik acid içeren gıdaları tüketmenin ya da gıda takviyeleri almanın da faydalı olabileceğini ekledi.

Dr. Yüksel Büküşoğlu son olarak kolajen deposu olan balık çorbası için şu önerilerde bulundu.

KOLAJEN ZENGİNİ BALIK ÇORBASI TARİFİ

Kılçığı olan ve tüketilmesinde mani olmayan her balığın, kılçığını, kafasını, kuyruğunu ve derisini kesinlikle atmayın.

Bunların hepsini zerdeçal ve balık yağı ile birlikte bir tencerede kaynatın ve çorba niyetine tüketin.

İçeriğinde inanılmaz bir kolajen deposu bulunmaktadır.

Bu şekilde pahalı kolajen takviyelerine gerek kalmadan da kendi kolajen takviyenizi kendi imkânlarınızla elde edebilirsiniz.

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