Kolajen cildin güçlenmesini, elastik olmasını ve su tutma kapasitesini etkileyen önemli faktörlerin başında geliyor. Kolajenin eksikliğinde cilt elastikiyetini yitiriyor, kuruma, sarkma, kırışıklık, güneş lekeleri ve kırılgan tırnaklar ortaya çıkıyor.

Kolajen, vücudumuzda bol miktarda bulunan bir protein çeşidi. Bu protein lifi, vücudumuzda yer alan tüm proteinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Kemik, kas, kıkırdak, deri, tendon, kan damarları ve sindirim sisteminde bulunuyor. Ölü cilt hücrelerini yenileyerek cildimizin elastikiyetini arttırıyor ve gergin kalmasını sağlıyor. Cildin orta tabakası olan dermisin yüzde 70-80’i kolajenden oluşuyor. Naturagen İlaç Kozmetik Gıda San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü Manas Özgen, kolajenin insan sağlığındaki önemini anlattı.



Kolajen peptit nedir?

Kolajenin hidrolize edilmesiyle ortaya çıkan kısa zincirli protein yapı taşlarına kolajen peptit adı verilir. Tüm kolajen peptitler vücut tarafından neredeyse yüzde 100 hızla emilir ve yüksek biyoyararlanım sağlar. Alerjik olmayan özellikte, kolay sindirilebilir ve gıda sınıfında olduklarından dolayı temiz etiketli ürün olmaya uygundur. Sindirilebilir form kadar küçültülmüş, peptid formuna getirilmiş kolajenler mideden bağırsaklara daha hızlı geçiş sağlar, buradan da ilgili hücre, doku ve organlara etki etmek üzere iletilir. Tip 1 ve Tip 3 kolajen, vücutta üretilen kolajenin yüzde 90’ını oluşturur. Cildi, tırnakları ve kemikleri oluşturan, amino asit formundaki proteinleri içerir. Tendonların yani kasların kemiğe tutunduğu kiriş yapıların da yüzde 100’ü tip 1 ve 3 kolajenin karışımıdır.



Kolajenin azalmasına neden olan etkenler neler?

Normal şartlarda kolajen, vücuttaki fibroblast hücreleri tarafından üretilir yaşlanma, güneş ışınları, sigara kullanımı, yetersiz uyku, stres, nemsizlik, alkol kullanımı, yer çekimi, genler, hava kirliliği, yanlış kozmetik uygulamalar, yanlış beslenme gibi sebeplerden üretilen kolajen yetersiz kalabilir. Bunun sonucunda cilt elastikiyetini yitirir, kuruma, sarkma, kırışıklık, güneş lekeleri ve kırılgan tırnaklar ortaya çıkar. Kolajen yaşlanma belirtilerini hafifleterek, kişinin daha parlak, canlı bir cilde sahip olmasına ve daha genç görünmesine yardımcı olur.



Vücudumuz için en doğru formu nasıl belirleyebiliriz?

Hangi kolajen formunu daha rahat tüketeceğinize karar verdikten sonra seçiminizi yapabilirsiniz.



İçilebilir kolajenler kullanmaya başladıktan sonra ne zaman etkisini gösteriyor?

Ürünlerin içeriğinde bulunan kolajen miktarı ile etki süresi doğru orantılı. Araştırmalar, günlük 5000-10000 mg alınan kolajenin yaklaşık bir hafta içerisinde etki gösterdiğini kanıtlıyor. Ayrıca bu durum genetik vücut yapısı, alkol-sigara gibi zararlı alışkanlıklar, beslenme gibi konularla direkt olarak etkili.