Vücudumuzda doğal olarak bulunan kolajen, cilt, saç ve tırnak güzelliği için olmazsa olmaz bir protein. Yaş alma ile birlikte vücudumuzda üretimi yavaşlayan bu molekülü dışarıdan gıdalar ile almak mümkün. Kolajenin faydaları ve hangi besinlerde bulunduğunu öğrenmek istiyorsanız, yazıya bakmadan geçmeyin.

Cildimizin temel yapı taşlarından biri olan kolajen, Yunanca yapıştırıcı anlamına gelen “glu” kelimesinden geliyor. Cildimizde de bir yapıştırıcı görevi gören kolajen, vücudumuzda azalmaya başladığında kırışıklıklar ve sarkmalar meydana gelmeye başlıyor. Vücudumuzun her yerinde bulunan bu protein, yaş aldıkça ne yazık ki azalıyor. Ancak kolajeni dışarıdan almak mümkün, neyse ki! Nasıl mı? Gelin bu yazıda bir göz atalım. Ama önce kolajen nedir, faydaları nelerdir ona bakalım.



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Cildimizde de bir yapıştırıcı görevi gören kolajen, vücudumuzda azalmaya başladığında kırışıklıklar ve sarkmalar meydana gelmeye başlıyor.





Kolajen Nedir?



Kolajen vücudumuzda doğal olarak bulunan bir protein türüdür. Vücudu birarada tutar, esneklik ve dayanıklılık sağlar. En az on altı türü olduğu düşünülmektedir. Ancak vücudumuzda en çok tip 1, tip 2 ve tip 3 kolajen bulunmaktadır. Kaslarda, kemiklerde, saçta, deride, tırnaklarda, kan damarlarında, sindirim sisteminde ve tendonlarda bulunur ve yaş ilerledikçe kolajen proteininin sayısı azalmaktadır.





Neden Kolajen Kaybederiz?

Vücudumuzda 25 yaşından sonra kolajen üretimi azalıyor, 35 yaşından sonra ise azalma hızlanıyor. Kolajen üretimini olumsuz etkileyen ve kolajen kaybetmemize neden olan diğer faktörler ise;

Çevre kirliliği,

Yoğun alkol kullanımı,

Sigara içmek,

Şeker içeriği yüksek beslenme,

Rafine gıdalar, paketli ürünler kullanmak,

Uzun süre güneşe maruz kalmak,

Sağlıksız beslenme,

Yetersiz beslenme,

Uyku düzensizliği,

Sindirim bozuklukları,

Genetik faktörler.







Kolajenin Faydaları Nelerdir?





Kolajen cildin ve eklemlerin temel yapı taşlarından biri ve bedeni bir arada tutmak için gerekli bir protein. Cildin sıkılaşmasını ve kırışıklıkları azaltması ile bilinen kolajen, cilt yapısını ve kasları bir arada tutar.

Saçın doğal yapısını destekler. Saçlardaki yaşlılık belirtilerini; cansızlaşması, dökülmesi, parlaklığını yitirmesi; ortadan kaldırır ya da azaltır.

Dolaşım sistemini hızlandırır. Damarların daha esnek olmasını ve doku yapısının güçlenmesini sağlar.

Eklemlerde bolca bulunan kolajen eklemlerin daha esnek olmasını sağlayarak, ağrıların ve sakatlıkların önüne geçer.

Kornea tabakasını güçlendiriyor ve bu sayede birçok göz hastalığından koruyor.

Diş ve tırnakları besleyerek sağlıklı bir görünüme kavuşturuyor.

Sindirim sistemini düzenler. Mide asidi üretimini destekler.

Bir cilt sorunu olan selüliti azaltır. Cilt yüzeyinin altında toplanan yağ dokusunu düzene sokarak selülit görünümünü azaltır.

Yaraların hızlı iyileşmesini sağlar. Yaş ile birlikte yaraların geç iyileşmeye başlamasının temel sebebi kolajen eksikliğidir. Vücudumuza aldığımız fazladan kolajenlerle yaraların iyileşme sürecini hızlandırabiliriz.





Kolajen Hangi Gıdalarda Bulunur?

Kolajen, yediğimiz birçok gıdanın içerisinde mevcuttur. Peki bunlar neler? İşte liste:

Kolajen kaynağı gıdalar arasında ilk sıraya et ve kemik suyu oturuyor. İçerisinde bulunan prolin, arjinin ve glisin gibi aminoasitlerin her biri güçlü birer kolajen kaynağı.

C vitamini yüksek besinler; yeşil sebzeler, turungiller, kırmızı ve mor meyveler.

Yeşil sebzeler aynı zamanda içerisinde klorofil bulundurduğundan ve klorofilin vücudumuzdaki kolajen üretimini desteklemesi sebebiyle yeşil sebzeler harika birer kolajen kaynağı.

Kırmızı ve mor meyvelerin içerisinde bulunan ellajik asit ise bedenimizdeki kolajenleri koruyarak, onların yok olmasını engelliyor.

Bir diğer kolajen kaynağı ise yumurta beyazıdır. Yumurtanın beyaz kısmında bulunan glisin, prolin ve diğer aminoasitler kolajen kaynağı olduğundan yumurta beyazı tüketmek vücudumuzdaki kolajen sayısını artıracaktır.

Sarımsak ise içerisinde bulunan sülfür ile kolajen üretimini artırır.

Beyaz çay kolajenin yapısını korur. Düzenli tüketiminde vücuttaki kolajen sayısında artış gözlemlenmiştir.







Yeşil sebzelerin içinde bulunan klorofil vücudumuzdaki kolajen üretimini destekler.





