Yani iki kızın tuvalet masası… Bizi bu blog’da bir araya getiren iki unsur var: Güzellik tutkumuzla birlikte gelen farklılıklarımız ve benzerliklerimiz. Serpil Çekin çocukluğuna dayanan kozmetik merakının bir gün güzellik editörü olmasına sebep olacağını hiç düşünmemişti. Aşık olduğu dergicilik macerasında kozmetik sayfalarını ayrı bir aşkla hazırladı. Sonra bir gün, Türkiye’nin ilk güzellik sitesini hazırladı. İşte orada Duygu ile yolları keşişti. Duygu ile Two Vanities’de devam edeceği için çok mutlu. Ha bu arada, bol bol Duygu’dan nasıl iyi fotoğraf verilir konusunda tüyolar alıyor. Duygu Özaslan ise güzellik vlogger’ı. Okuduğu bölümün yapmak istediği meslek olmadığına karar vermesiyle, çalışmak istediği dergiye başvurması bir oldu ve işin “güzellik” tarafıyla tanıştı. YouTube’da ‘itsmeduygu’ isimli bir güzellik kanalı açtı ve şu anda 6.5 milyon izlenme sayısına ulaştı. İçimizdeki amatör ruh ile profesyonel bakış açımızı birleştirdiğimiz Two Vanities’de, güzelliğin hız kesmeyen dünyasındaki gelişmeleri, sevdiklerimizi, bildiklerimizi büyük bir aşkla paylaşıyor olmaktan mutluyuz!
Selfie’de nasıl güzel çıkarsınız?
Hangi profilden daha güzel çıktığınıza karar verin. Sağ mı, sol mu? Burnunuzun uzun olduğunu düşünüyorsanız selfie’nizi her zaman hafifçe alttan çekin. Problemli cilt fazla ışıkta belli olmaz: Işığı patlatın! Makyajınız çok soluk çıkıyorsa çeşitli uygulamalarla renkleri belli edebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz ‘blur’ etkisi yaratan şu meşhur uygulamaları abartmamanız. Aksi halde selfie’niz balmumu heykeliniz gibi görünebilir. Çok yakından, çok yukarıdan veya aşağıdan çekmek kafanızı büyük, yüzünüzü kilolu gösterebilir. Açıya dikkat! Ekranda nasıl göründüğünüze tabii ki bakın, ama ‘çek’ tuşuna basarken ekrana değil mutlaka kameraya bakın. Selfie’de kolunuzun çok fazla görünmediğinden emin olun, çünkü biraz garip durabilir. Duckface’in modası geçti, bizden söylemesi... Mümkün olduğu kadar doğal olmak en önemlisi, boş bakışlar kesinlikle seksi durmuyor!
Doğal güzellik reçetesi
• Yaş maya ve Türk kahvesi maskesini denemelisiniz. Yaş mayayı sürülebilir maske kıvamına getirecek kadar sütle karıştırıp yaklaşık 20 dakika yüzünüzde bekletin. Bu maskeyi düzenli olarak yaparsanız cildinizdeki etkisini göreceksiniz. Yaş mayanın antiaging etkisi olduğu söyleniyor: Denedik, onaylıyoruz!
• Şekersiz Türk kahvesini içtikten sonra kalan telveyi yüzünüze sürün ve yaklaşık 10 dakika bekleyin. Yıkadıktan sonra kadife gibi bir cildiniz olacak.
Saç bakımının sırları
Saça göre doğru ürün kullanmak, iyi kuaför ve kaliteli ürünlerle saça yatırım yapmak gerek. Fazla kimyasal işlemden kaçınmalısınız. Volüm için ise volüm veren ürünleri kullanmak şart!
Serpil Çekin
Sabah 09.00 gibi kalkmaya çalışırım. Yüzümü temizlemeden, kremlerimi, serumumu sürmeden mutlu olamam.
Parfümüm Tiziana Terenzi Gold Rose Oudh, Francis Kurkdjian APOM, Narciso Rodriguez For Her ve Narciso, Clinique Happy.
Rujda, Mac, Nars, Chanel, YSL, Tom Ford favori markalarım. Kırmızı ve nude favori renklerim.
Ojede favori renklerim kırmızı, nude, siyah.
Saçlarımın rengini birkaç kere değiştirdim. Ama çoğunlukla sarı tonlarında kullanıyorum. Kuaföre mümkün olduğu kadar az gidiyorum. Ayda bir yeterli... Saçlarımı kendim şekillendiriyorum, kuaförde yapılmış saçları sevmiyorum.
Yatmadan önce mutlaka cildimi temizlerim ve göz kremimi, serumumu, nemlendiricimi sürerim.
Yanıma dudak koruyucusu, el kremi, ruj almadan evden çıkmam!
Kendimde en beğendiğim saçlarım, gözlerim, cildim; biraz da dudaklarım.
En önemli güzellik sırrım günlük bakım rutinini atlamamak, cildimi temizlemek, iyi uyumak, şekerden uzak durmaya çalışmak, güneşe dikkat etmek.
Benim için güzellik motivasyon. Abartılı olmamak.
Saçların güzelse, ışıldayan bir cildin varsa, kendine yakışanı biliyorsan, stil sahibiysen kendini iyi hissedersin. İyi hissedersen enerjin yüksek olur. Enerjin yüksekse fark edilirsin!
Duygu Özaslan
Sabah işim yoksa geç kalkarım.
Yapmam gerekeni içime sinerek yapmadan mutlu olamam.
Parfümüm çiçeksi ve pudralı olan her şey olabilir.
Rujum ya nude ya da kahve tonlarında olmalı.
Ojede favori renklerim bej ve bordo. Saçlarımın rengini hiç değiştirmedim.
Ayda en fazla bir kez kuaföre giderim.
Yatmadan önce sıcak bir şey içmeden uyuyamam. Yanıma lipbalm ve el kremi almadan evden çıkmam!
Kendimde en beğendiğim yerim dudaklarım.
En önemli güzellik sırrım temiz olmak. Benim için güzellik olabildiğim kadar doğal olmak.