Halk sağlığı için devamlı el ve yüz yıkayın diyoruz ama sabun pH olarak baziktir ve cildin, elin üzerindeki derinin hem yağ, hem pH hem de mikrobiyata dengesini bozar. Bu da cildi zararlı mikroplara ve virüslere açık hale getirir.

Özellikle çamaşır suyu vs gibi eller için daha da yıpratıcı, pH dengesi güçlü bazik kimyasallar kullanıldığında, ellerimiz daha da hızlı hasar görür. Deride kuruma ve çatlaklar görülür. Aşırı kuruma durumunda, kaşınma, sertleşme, çatlama gibi mikropların elden vücuda girmesi için uygun ortam yaratan riskli bir durum görülebilir.



Ato Probiyotik Krem ve Balm, cok sık el ve yüz yıkanan durumlara uygun, cildin doğal cilt bariyer dengesini korumayı amaçlayan, yıpranan ve kuruyan ellerimiz ve cildimiz için çok faydalı, hem krem hem de yoğun balm formatında bir seridir.



Nasıl Çalışır, Neden Çok Faydalıdır?



AKTİF PREBİYOTIK VE PROBİYOTİKLER

Ato Probiyotik Krem ve Balm, özel patentli doğal prebiyotik ve probiyotikler içeren Ecoskin adlı özel bir aktif etken içerir. Bu aktif etken, derinin mikrobiyata dengesini koruyup cilt bariyerini virus vs mikroplara karşı güçlendiren çok değerli yeni jenerasyon bir hammaddedir.



YOĞUN CİLT NEMLENDİRME SİSTEMİ

İçeriğinde kurumuş sertleşmiş cilde tekrar nem kazandıran, cildi yatıştıran ve besleyen, su tutma özelliği çok yüksek olan Hyaluronic Acid ve Niacinamide de vardır. Cildin nem bariyeri böylece geri kazanılır. Hyaluronic Acid, dermis ve epidermisin temel bileşenidir, transepidermal su kaybını önlemeye, hidrasyonu arttırmaya yardımcı olur. Dermiste kolajen ve elastin sentezinde rol oynar.



DOĞAL YAĞLAR: SHEA BUTTER, PALM OIL

Ayrıca besleyici özelliği yüksek, çok koruyucu ve onarıcı Shea Butter, Palm Oil gibi doğal yağlarla zenginleştirilmiş, yoğun bir el kremidir.



Ato Probiyotik Krem ise yine gün içinde hijyen amaçlı yıkadığımız yüzümüzde su kaybını önlemeye yardımcı ve yoğun nemlendirici yüz bakım kremi olarak cildin kurumasına karşı tavsiye ediliyor.



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