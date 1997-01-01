Güneş koruyucu kullanmak konusunda oldukça titiz davrandınız. Sahilde olduğunuz süre boyunca da her yerinizi eşit bir şekilde yakmak için oldukça büyük bir gayret gösterdiniz. Ancak bikininiz cildinizde kalıcı bir tasarım bıraktı. Meraklanmayın, bu izden kurtulmanın bir kaç kolay yolu var.

Fırçalayın

İlk yapmanız gereken şey cildin üst katmanından kurtulmaktır. Bunun için cildin üst katmanını kaldıracak bir fırçalama işlemine başlayabilirsiniz. Eğer yanıklarınız varsa bunun için bir kaç gün beklemeniz doğru olacaktır.







Limon suyu karışımı

Limon suyu doğal bir eksfoliyaldir ancak daha tercih edilebilirdir çünkü sert bir ovma gerektirmez. (Sadece bal ile asitliği seyreltmeye ve cildinizin yanmamasına dikkat edin). Karışımı bronzlaşan hatlarınızda 25 dakika bekletin, sonra durulayın.







Salatalık dilimleri

Sık sık salatalıklarını insanların gözünde görmenizin bir nedeni vardır. Çünkü salatalık su içeriği ve C vitamini açısından doğal olarak yüksektir. Bu yüzden ten rengini değiştirmede önemli bir faktördür ve cildi beslerler. Gerekirse birkaç ince dilim kullanın ya da bir püre haline getirin ve etkilenen alana 20 dakika boyunca uygulayın.







Patates

Patatesler çok su tutar ve bu yüzden güneş yanıklarını iyileştirmek için kullanılır. Bronzluk çizgisinden daha fazla kırmızı yanık çizgisine mi sahipsini? Patatesleri ince parçalar halinde kesin ve 15 dakika bu çizgide bekletin.







Bronzlaştırıcı

Yukarıdakilerin hiçbiri tam olarak işe yaramazsa bir makyaj fırçası ile çizgilerinizi bir miktar bronzlaştırıcıyla boyayın. Bir gecede bırakın ve sonra sert kenarları yumuşatmak için hafif bir eksfoliye edici ( limon suyu) kullanın.