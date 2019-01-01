Bakım kuralları teoride çok basit ama uygulamaya gelince hepimiz işi ağırdan alıyoruz. Size enerji verecek, “Bunu yapmakta ne var?” diyeceğiniz en basit kuralları hatırlatmak için hazırız!

Buz gibi hava hava yavaş gözlerimizi sulandırıp içimizi titretmeye başlıyor. Kabanları giyip atkılara sarılmadan önce kendimiz için en güzel yatırımı cildimize iyi bakarak yapabiliriz. Kış aylarında cildiniz daha hassas ve kurumaya meyilli olabilir. Birkaç basit ve zaten bildiğiniz uygulama sayesinde bilmediğiniz güzelliklerinizi bile ortaya çıkarabilirsiniz.

Cilt bakım rutininde değişiklik zamanı





Cildinizdeki nem seviyesi, hava soğumaya başladıkça düşer. Bu nedenle cildinizi daha kuru hissedebilirsiniz. Cildiniz kurumuşken bir de ciltteki deriyi soymak yıpratıcı olabilir. Dolayısıyla cildi soyan işlemlerden uzak durabilirsiniz.

Güneşten korunmaya devam





Güneşi görmeye hasret kalıyoruz diye etkilerini cildimizin hissetmediğini düşünmemeliyiz. SPF oranı daha düşük olsa da kış boyunca güneş koruyucu kullanmak en mantıklısı, çünkü cildinizde ince çizgilerin sebebi çoğu zaman güneş oluyor!

Gece kreminizi dikkatli seçin





Makyajınızı silmeden uyumak yok! Yatağa gitmeden önce dakikalar süren bir güzellik rutinine vakit ayırmasanız bile antioksidanlar açısından zengin içerikli bir krem uygulamadan uyumayın. Üstelik gece uykusu, cildin kendini yenilemesi için en doğru zamandır, uykusuz kalmayın!

Makyajınızı sadeleştirmeye çalışın





Yaz boyunca zaten çok fazla makyaj yapmanıza gerek kalmıyor. Bu alışkanlığı kışa da uyarlayın. Hassasiyeti önlemek ve cildinizde güzel görünecek bir makyaj uygulamak istiyorsanız, yoğun kremler kullanmamalısınız.

Işıltı veren nemlendiriciler kullanın





Cildiniz için nemlendirici krem ve yağlar kullanırken bir taşla birden fazla hedefi tutturmak için ışıltı veren kremleri kullanabilirsiniz. Böylece daha canlı ve parlak bir ciltle bütün kış bakım sırlarınızı soranlara, “hep genetik” diyebilirsiniz.