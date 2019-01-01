Buz gibi hava hava yavaş gözlerimizi sulandırıp içimizi
titretmeye başlıyor. Kabanları giyip atkılara sarılmadan önce kendimiz için en
güzel yatırımı cildimize iyi bakarak yapabiliriz. Kış aylarında cildiniz daha
hassas ve kurumaya meyilli olabilir. Birkaç basit ve zaten bildiğiniz uygulama
sayesinde bilmediğiniz güzelliklerinizi bile ortaya çıkarabilirsiniz.
Cilt bakım rutininde değişiklik zamanı
Cildinizdeki nem seviyesi, hava soğumaya başladıkça düşer.
Bu nedenle cildinizi daha kuru hissedebilirsiniz. Cildiniz kurumuşken bir de
ciltteki deriyi soymak yıpratıcı olabilir. Dolayısıyla cildi soyan işlemlerden
uzak durabilirsiniz.
Güneşten korunmaya devam
Güneşi görmeye hasret kalıyoruz diye etkilerini cildimizin
hissetmediğini düşünmemeliyiz. SPF oranı daha düşük olsa da kış boyunca güneş
koruyucu kullanmak en mantıklısı, çünkü cildinizde ince çizgilerin sebebi çoğu
zaman güneş oluyor!
Gece kreminizi dikkatli seçin
Makyajınızı silmeden uyumak yok! Yatağa gitmeden önce
dakikalar süren bir güzellik rutinine vakit ayırmasanız bile antioksidanlar
açısından zengin içerikli bir krem uygulamadan uyumayın. Üstelik gece uykusu,
cildin kendini yenilemesi için en doğru zamandır, uykusuz kalmayın!
Makyajınızı sadeleştirmeye çalışın
Yaz boyunca zaten çok fazla makyaj yapmanıza gerek kalmıyor.
Bu alışkanlığı kışa da uyarlayın. Hassasiyeti önlemek ve cildinizde güzel
görünecek bir makyaj uygulamak istiyorsanız, yoğun kremler kullanmamalısınız.
Işıltı veren nemlendiriciler kullanın
Cildiniz için nemlendirici krem ve yağlar kullanırken bir
taşla birden fazla hedefi tutturmak için ışıltı veren kremleri
kullanabilirsiniz. Böylece daha canlı ve parlak bir ciltle bütün kış bakım
sırlarınızı soranlara, “hep genetik” diyebilirsiniz.