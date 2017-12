Baş ağrısının aromaterapik bir yağı alıp şakaklara masaj yaparak geçirilebileceğini duymuşsunuzdur. Ancak aromaterapi ve yağların zengin dünyası bununla sınırlı değil. Eczacı Sinem Us Tokoğlu’nun yeni kitabında 250’ye yakın tarif bulunuyor. Dermatit için etkili olandan ciltte kolajen artırmaya yardımcı olana gelin bu kaygan dünyanın kapısından siz de içeri adım atın.

Yazı: Deran Çetinsaraç



Tattan 10 bin kez daha etkili olan koku, yüzyıllar boyunca insanlar tarafından kullanıldı. İlk insanlar, hasta hayvanların belirli bitkileri yediğini ve sağlıklarını yeniden kazandığını gözlemledi. Eski Mısır’da Tanrı heykelleri, her tanrı ve tanrıçaya özgü özel yağlarla kaplanırdı. Günümüzde bitkilerin iyileştirici gücünün kullanılmasına aromaterapi deniliyor. Aileden gelen bir gelenekle alanını yağlara ve esanslara kaydıran Eczacı Sinem Us Tokoğlu, organik eczanenizi kurabileceğiniz zenginlikte bir kaynak hazırlamış.



Aromaterapiyle nasıl tanıştınız?

Aromaterapi ile fitoterapinin bir dalı olduğu için eczacılık fakültesinden beri büyük bir aşkla ilgileniyorum. Biz üç kuşaktır eczacılık yapan bir aileyiz ve allopati (ilaç) tedavisi hayatımızın bir parçası. Ben hep bitkilere, aromaterapi ve homeopati gibi alternatif tedavi yöntemlerine ilgi duydum. Sürekli bu konularla ilgili eğitimler alıyorum ve şu anda sertifikalı hemeopati eğitimini tamamlıyorum. Aromaterapinin uygulama yöntemlerinin başında koku terapisi geliyor. Annem uzun bir süre koku duyusunu yitirerek yaşamaya başladığında bu konuyu nasıl çözebilirim diye araştırmalara başladım. Ve aromatik kokularla tedavi edilebileceğini öğrenip anneme uyarıcı aromatik kokular hazırladım. Düzenli bir şekilde kullanımı sonucu yeniden koku duyusunun çalışmaya başlamasına şahit oldum. Bu iyileşme beni ve senelerdir koku alamayan annemi çok mutlu etti. Koku duyumuz vücudumuzun en tanımlayıcı deneyimleme mekanizması, onsuz bir hayat düşünemiyorum. Çünkü limbik sistemde hafıza ve koku duyuları komşu. Koku kaybı zamanla hafızayı uyaramadığı için demans ve alzheimer hastalıklarını da tetikleyici olduğunu (özellikle ailede böyle bir geçmiş varsa ki bizde var) gösteren çalışmalar var. Dolayısıyla günümüzde bilim insanları koku terapisi ile hafızayı geri çağırma konusunda araştırmalar yapıyor ve heyecan verici gelişmeler kaydediyor.



Aromaterapi genel olarak ne anlama geliyor?

Aromaterapi bitkilerde bulunan uçucu yağlarla yapılan tedavi yöntemi. Masaj, koklama, aromatik banyo, kompress ve nadiren içilerek kullanılıyor.







Uçucu yağlar ile sabit yağlar nedir, farkları nelerdir?

Aromaterapide esas, uçucu yağların şifa verici etkilerinden yararlanıyoruz. Aromaterapide kullanılan uçucu yağlar kokulu bitkilerden elde ediliyor. Bu bitkiler kendilerini kemirgenlerden, böcek, virüs ve bakterilerden korumak için bazen de onları cezbetmek için kokulu salgılar salgılarlar. Bu salgılar çok güçlü maddeler içeriyor. Bu aktif maddeler bitkilerin tohumunda, çiçeğinde, yaprak, kök, reçinesi veya meyve kabuğundan distilasyonla elde ediliyor ama o kadar konsantredirler ki bazılarını direkt sürersek tahriş edici olabiliyor. Bu nedenle bitkisel sabit yağlarla karıştırılarak kullanımı daha yaygın. Uçucu yağlar cilde sürülür sürülmez mikropartiküler etki ederek direkt ciltten emiliyor ve istenen bölgeye anında etki ederek kana karışıyor. Fakat kana karıştığı için kişinin kullandığı ilaçlarla etkileşim yapabiliyor. O yüzden yağlarınızı alırken eczacınıza kullandığınız ilaçları ve hastalıklarınızı danışarak almalısınız. Örneğin; kan sulandırıcı kullanıyorsanız ya da tansiyon hastasıysanız eczacınız size ona göre yağ tavsiye edecektir. Farmasötik kalitede (istenen şifalı maddelerin olması gereken değerlere sahip) yağları alırken eczacınıza danışmanız sizin sağlığınız için çok önemli. Piyasada içinde parafin, silikon, sentetik kokular ve sentetik boyalar, makina yağı dahil başka yağlarla karıştırılmış çeşit çeşit aromatik ürünler mevcut. Bunlar daha ucuz olabilir ama maalesef şifa verici etkileri yok denecek kadar az.



Aromaterapi baştan aşağı vücudumuzda nelere iyi geliyor?

Aromaterapi; ruhsal, bedensel, zihinsel yönden etkileyerek yaşam enerjimizi yükseltici etki mekanizmasıyla çalışıyor. İyi gelmediği nokta yok diyebiliriz aslında. Mesela uçucu yağlar en başta inanılmaz bir antioksidan kapasiteye sahip!Örneğin; karanfil uçucu yağının antioksidan kapasitesi 1.789.700, mür yağının antioksidan kapasitesi379.800 iken yiyeceklerdeki en yüksek antioksidan kapasite yaban mersini(bilinen en antioksidan gıdalardan) sadece 2.400, nar ise 3.037. Aradaki farkı görünce siz de uçucu yağların hayatımızda neden olması gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz.



Bakım ve güzelliğimizi bu yağlarla karşılayabilir miyiz?

Artık yurt dışında ünlüler zaten aromaterapiyle, özellikle organik "farma grade" ürünlerle güzelliklerini koruyor. Bunların başında Miranda Kerr geliyor. Güzel ışıltılı cildini bu yağların antiaging etkisine borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten geçmişe bakınca Mısırlılar bu uçucu yağları mumyalama sanatında kullandı ve günümüze gelen 3000 yıllık doku parçaları mikroskop ile incelendiğinde dokuların hiç bozulmadığını biliyoruz. Bu sonuçlarda kozmetik dünyasının neden bu yağlardan vazgeçemediğini bize ispat ediyor.



Güzellik denilince hangi yağlar öne çıkıyor?

Bizim favori gençleştirici güzellik yağlarımız: Organik gül yağı, elemi, frankincense, paçuli, ıtır, lavanta, laden, mür, adaçayı, ylang ylang, palmarosa, ölmezçiçek, kekik, selvi, ardıç, limon yağı, yasemin absolü ve karanfil cilt yaşlanmasında, kırışıklıklarda cilt yenileyici, dolaşım artırıcı, antioksidan antiaging ve detoks etkili olarak tercih ettiğimiz yağlarımız.



Yağları kullanmaması gereken kişiler var mı?

Uçucu yağlar cilde sürülür sürülmez mikropartiküler etki ederek direkt ciltten emiliyor ve istenen bölgeye anında etki ederek kana karışıyor. Fakat kana karıştığı için kişinin kullandığı ilaçlarla etkileşim yapabiliyor. O yüzden kullandığınız ilaçlarla etkileşimine dikkat etmek gerekiyor. Uçucu yağlar çok konsantre oldukları için özellikle hamile ve emziren kadınlar ile epilepsi, parkinson, alerjik astım, kanser veya böbrek hastalığı bulunanların kullanmadan önce hekim veya eczacıya danışsın mutlaka.



Aromaterapi kaç farklı şekilde uygulanıyor?

En sık kullanım yöntemleri masaj, koklama, kompress ve aromatik banyodur. Uçucu yağları kullanırken nelere dikkat etmeli? Hazırladığınız karışımları koyu renkli şişede ve serin yerde özellikle kapak açıldıktan sonra buzdolabında saklamanız etkinliği koruması açısından çok önemli. Göze temas ettirmeyin eğer ederse badem yağı veya zeytinyağında ıslatılmış pamukla temizlemelisiniz. Ayrıca kullanmadan önce bir miktar kolunuzun iç yüzüne bir noktaya damlatıp 5 dakika bekleyin. Alerjik cevap gelişirse kullanmayın.



Aromaterapiyi hayatımızda nerde ve nasıl kullanabiliriz?

Antioksidan, antiaging, saç bakımı, ağrılar, akciğerler (soğuk algınlığı, bronşit, öksürük), bakım, hijyen (yaralanmalar, operasyon sonrası), cilt hastalıkları, enfeksiyonlar, iskelet-kas ağrıları, jinekoloji, kalp dolaşım, mide ve bağırsak sistemi, pediatri, ruh ve zihin problemlerinde, akut yaralanmalar, uyku, iştah, için çok geniş klinik kullanım alanları var. Ayrıca bazı yağlar doğal böcek, sinek, kene kovucudur.







TARİFLER

Cilt kırışıklıkları için

2 damla gül yağı

3 damla frankincense

2 5 ml kuşburnu y ağı

Geceleri s af gül suyu ile temizlenen cilde uygulanıyor.



Yağlı ciltler için bakım yağı

5 damla ıtır

25 ml jojoba

15 ml üzüm çekirdeği

10 ml hodan (borage) yağı

Olgun v e yıpranmış ciltlere elastikiyet veriyor ve sarkmalara karşı toparlayıcı olarak uygulanıyor.



Karma ciltler için bakım yağı

5 damla elemi

20 ml jojoba

15 ml fındık yağı

Elemi gençleştirici hücre yenileyici etki gösteriyor. Cilde ışıltı ve aydınlık bir görünüm kazandırıyor.



Makyaj temizleyici

2 damla frankincense

3 damla ylang ylang

25 ml Hindistan cevizi yağı

Kaş, kirpik v e ciltteki makyajı temizliyor ayrıca kirpikleri besleyerek uzamasına yardımcı oluyor.



Tok tutucu karışım

2 damla paçuli

1 damla nane

Parmak ucuna damlatılır önce koklanır sonra parmak emilir tatlı isteğini bastırır ve iştah kesici etki gösterir.



Profesyonel sporcular için masaj yağı

3 damla Wintergreen

3 damla okaliptus

3 damla zencefil

1 damla nane

25 ml sarı kantaron veya fındık yağı

Bu karışım bacaktaki yorgunluğu alıyor ve ağrıları hafifletiyor, spazmı çözüyor. K an sulandırıcı kullanıyorsanız içeriğinde metil salisilat olan Wintergreen yağı ilacın etkisini artırabiliyor, dikkatli kullanın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.