Pürüzsüz bir cilt için...

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Pırıl pırıl bir cilde sahip olmayı kim istemez? İşte pürüzsüz bir cilde kavuşmanın en kolay yolları...

Yazı: Selen Keçeli / Formsanté



Her kadın cildinin güzel olmasını ister. Pırıl pırıl bir cilt sağlığın da göstergesidir aslında. İyi beslenen, iyi uyuyan, sigara içmeyen ve doğru ürünler kullanan herkesin parlayan bir cilde sahip olması mümkün. Peki doğru ürünleri nasıl seçeceğiz?



Cildinizle ilgili şikayetleriniz varsa düzenli olarak gideceğiniz bir cilt doktorunuz olmalı. Doktorunuz size cildinizi tanıtacaktır. Ardından cildinizin neye ihtiyacı olduğunu ve hangi ürünleri kullanabileceğinizi söyleyecektir. Düzenli olarak kullanacağınız ürünleriniz ve özellikle mevsim başlarında yapacağınız doktor kontrollerinizle cildinize iyi bir bakım sağlamış olursunuz.

Ben özellikle çene bölgemde zaman zaman çıkan sivilcelerden ve elime gelen pütürlerden (ki onların adı komedon) şikayetçiydim ve cilt doktoruma gittim.

Hem bu dışarıdan bakılınca görünmeyen ama ele pütür pütür gelen saydam kabarcıkların sivilce değil, komedon olduğunu hem de nemlendirici kullanmama çok da gerek olmadığını öğrendim. Ve daha neler neler...



Tüm öğrendiklerimi ve deneyimimi sizlerle paylaşmak istedim. Bayındır Tıp Merkezi’nden Uzman Dr. Hasibe Özkılıç aslında belki de çoğumuzun bilmeden yanlış yaptığı pek çok konuya açıklık getirdi.



Komedon nedir? Sivilce nedir?

Derimizin alt tarafından yukarıya, havaya açılan kanallar var. Bu kanallara ter ve yağ bezleri bağlı. Kanal tıkandığı zaman oluşan tıkaca, ele gelen pütürlere komedon diyoruz. Bunlar iki türlü olabilir: Üstü açık ya da üstü kapalı. Tıkacı dışarı atmak için oluşan sistem ise sivilcedir. Vücut tıkacın etrafındaki bütün dokuyu iltihapla sıvılaştırarak ve eritip patlatarak dışarı atıyor. Sonra da orayı dokuyor, tamir ediyor. Sivilcenin sebebi komedon yani içindeki tıkaçtır. Her komedon bir sivilce değildir. Potansiyel sivilcedir ama mutlaka sivilceye dönmez. Genetik eğilimin, fazla olan yağın, hormon bozukluklarının etkisi ile sivilce oluşur. Şöyle düşünün; kimileri çok hafif sivilcelerle ergenliği atlatırken kimilerinin yüzü delik deşik olur.



Peki, komedon oluşumunu nasıl önleriz?

Bunun için birincisi kendi ürettiğimiz yağı cildimizden düzgün bir şekilde uzaklaştırmamız lazım ki bu üretim hormonlarımıza bağlı. Böylelikle kanalın içerden tıkanmasını engelleyebiliriz. Diğer taraftan bitkisel yağ içeren birtakım kozmetikler de cildi dışarıdan tıkayabiliyor. Bunu engellemek için kullandığınız kozmetikleri çok dikkatli seçmelisiniz.



Diyelim ki, komedon oluştu, nasıl yok edeceğiz?

Deriyi soyarak komedonu dışarı atabilirsiniz. En kolay yolu evde uygulayabileceğiniz jel soyuculardır. Doktorunuz komedon durumunuza göre size uygun olanı önerecektir.



Kese öneriyor musunuz?

Evet, kesinlikle öneriyorum. Kese, mekanik peeling’tir. Üstteki ölü tabakayı sıyırmanızı, kanal ağızlarının açılmasını sağlar. Tonik de yüzünüze bir nevi kimyasal peeling yapar. Bağları gevşemiş olan ölü hücrelerden cildinizi kurtarır. Mutlaka yaz-kış kullanmalısınız.



Güneş koruyucular için ne dersiniz, yaz-kış kullanılmalı mı?

Güneş koruyucuları yaz-kış jöle formunda öneriyorum. Mümkün olduğu kadar yağ içermeyen ürünler kullanmalısınız.



