O, büyük ihtimalle kullandığımız ilk cilt temizleyici. Kokusuyla bile rahatlatan kalıp sabunlar vazgeçilmez bir nostalji olarak yeniden favorilerimiz arasında.

Cildinizi nemlendiren, besleyen, peeling yapan, saç köklerini besleyen doğa dostu kalıp sabunlar artık çağa ayak uyduran yeni formülleriyle güzellik rutinlerine geri döndü. Farklı cilt tipleri için pek çok alternatif bulabilirsiniz. Örneğin, Siirt’e özgü Bıttım sabunu saçları besliyor, parlatıyor, dökülmesini engelliyor ve kepek oluşumunu önlüyor. Egzama ve mantar gibi deri hastalıklarının tedavisinde de yardımcı. Ardıç ağacından çıkarılan ardıç katranı yağından yapılan ardıç sabunu özellikle egzama, mantar, cilt kaşıntıları, siyah nokta ve sivilceler üzerinde etkili. İçerdiği antibakteriyel ve antiseptik maddeler sayesinde ciltteki yağ salgısını dengeleyen kükürtlü sabun, akneli ciltlerde tedaviye yardımcı oluyor.



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