Selülit ve portakılımsı cilt birçoğumuz için büyük bir problem. Ancak doğru beslenme, spor ve bazı gıdalarla bu yine de üstesinden gelebileceğiniz bir sorun. Peki, selüliti gidermek için nasıl beslenmeliyiz? Selülit neden olur? Sebepleri nelerdir? İşte yanıtı...

Portakal kabuğu görünümlü cilt ya da selülit olarak özellikle de bacaklarımızı esir almış bu durum birçok kadının kabusu haline geldi. Selülit her ne kadar genetik durumumuza bağlı olsa da, beslenme düzenimiz, yaşam stilimiz nedeniyle de ortaya çıkar. Özellikle de kilolu kadınları vuran selülitler, zayıf kadınlarda da görülebiliyor.

Tıpkı portakalın dış görünümü hatırlatan bu çukurlu girintili çıkıntılı yüzey dış görünüşte de sorunlar meydana getirir. Derideki bu yükselmeler ise artık bağ dokusu tarafından deri altı dokusunda tutulmaya aşırı büyük yağ hücrelerinden başka bir şey değildir.

SELÜLİT NEDEN BACAKLARDA VE KALÇALARDA OLUŞUR?

Ancak bu görüntü tabii ki başka sorunların da habercisidir. Büyük yağ hücreleri, lenfatik sıvının ve kanın dışarı akışını bloke ederek çevredeki bağ dokusunda su birikmesine neden olur. Dolayısıyla buradaki doku şişer. Selülit özellikle, bacaklarda ve kalçalarda çok fazla yağ dokusu bulunduğu için oluşur.

SELÜLİTİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Tabii ki selülitin gelişimine neden olan etkenlerin başında obezite gelmektedir. Ancak en önemli ögeler bunların yanı sıra yetersiz egzersiz ve genetik yatkınlıklardır. Ailede selülit yaygınsa, selülitten muzdarip olma olasılığı da o kadar artar. Bağ dokusu zayıflığı, düşük tansiyon, dolaşım bozuklukları, venöz bozukluklar ve hormonal değişiklikler de olası nedenler arasındadır. Sonuçta selülit tıbbi bir sorun olmanın dışında kadınların büyük bir bölümünü etkiler. Zayıf kadınlar bile uygun stres ve zayıf bağ dokusu ile selülit sahibi olabilirler. Bununla birlikte, egzersiz ve diyetler selülitin ömründe önemli bir rol oynar.

SELÜLİT NEDEN KADINLARI DAHA ÇOK ETKİLER?

Kadınlarda yağ ve bağ dokusu erkeklerinden farklı dağıtılmıştır. Deri altı dokusunda yağ dokusu tüm insanlarda bağ dokusu odacıklarına dağıtılır. Ancak kadınlarda bunlar daha büyük ve cilde dik olarak seyreder. Kadın cildi sonuçta erkeklerinden daha incedir. Böylece kadınlarda minik yağ yastıklarını görmek bile erkeklere nazaran daha kolaydır.



DİYET SELÜLİTTE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAR

Temel olarak, selülitle savaşmaya yardımcı olan tek bir şey vardır; o da doğru beslenme. Tabii ki egzersiz ve masaj da çok önemlidir. Ancak doğru beslenme ve diyet en önemlisidir.

Yaşlandıkça vücutta ve ciltte kolajen üretimi durur ve cildin esnekliği azalır. Bu da selülite neden olabilir. Birkaç diyet kuralına uyarak selülitlerle savaşabilirsiniz.

SELÜLİTE KARŞI NASIL BESLENMELİYİZ?

BOL C VİTAMİNİ İÇEREN SEBZE VE MEYVELER

C vitamini, bağ dokularını güçlendirerek, cildi yaşlandıran serbest radikalleri de yok eder. Özellikle portakal ve kivide bol bulunan C vitaminini biber, domates gibi sebzelerden de alabilirsiniz. Ancak bunları çiğ yemeye dikkat edin. Böylece vitaminleri yok olmayacaktır. Yine eczanelerde de takviye C vitaminlerini bulabilirsiniz. Yapılan araştırmalarda da C vitamini takviyelerinin cildi önemli ölçüde sıkılaştırdığını göstermiştir.



SOMON YA DA RİNGA BALIĞI GİBİ YAĞLI BALIKLAR

Burada yağlı kelimesinden korkmanıza gerek yok. Çünkü bu tür balıklar içinde bulunan Omega 3 cilt için hayati bir önem taşır. Somon, ringa gibi balıkların yanı sıra, uskumru da Omega-3 açısından zengindir. Haftalık menünüzde mutlaka balık bulundurun.



SU VE ŞEKERSİZ ÇAY

Eğer selülitlerle boğuşuyorsanız, mutlaka bol sıvı tüketin. Tabii ki en iyisi sudur ama şekersiz çay, limonata ya da yine şekersiz meyve sularını da tüketebilirsiniz. Böylece hücrelerinize gerekli olan besinlerin girmesini ve zararlı maddelerin de çıkmasını sağlarsınız. Günde 2 ya da 3 litre sıvı vücut için yeterlidir.



YUMURTA

Yumurta selülitlerin yok edilmesi için çok gerekli bir gıdadır. Her gün kahvaltıda mutlaka bir adet yumurta yiyin. Yumurta, bağ dokumuzun ana bileşeni olan kolajen oluşumu için önemli bir protein olarak bilinen prolin ve lizin amino asitlerini barındırır.



FINDIK VE CEVİZ

Fındık ya da ceviz tüketimi selülitle mücadelede faydalıdır. Çünkü bunlar proteinin yanı sıra çok fazla E vitamini barındırır. Bu vitamin de hücreleri koruyucu ve yenileyici görev yapar. Deniz balıklarını sevmeyen kişiler bu aynı zamanda Omega-3 açısından zengin olan bu yemişleri tüketebilir. Ancak tükettiğiniz yemişlerin kesinlikle tuzlu olmamasına dikkat edin.



BAKLİYAT

Baklagillerde bir taşla iki kuş vurursunuz. Bunlar bir yandan bağ dokusu hücrelerini güçlendirirken diğer yandan da bağ dokusunu zayıflatan iltihaplara karşı etkili bir şekilde çalışıyor.

HANGİ GIDALARDAN KAÇINMALISINIZ?

PİZZA VE MAKARNA

Belki de içinizden 'hayır olmaz' diye bağırıyorsunuz ama pizza ve makarna, bağ dokularımız için tamamen bir zehir olarak karşımıza çıkıyor. Sıkı bir doku için de kan akışının düzenli olması gerekmektedir. Pizza ve makarnada bulunan beyaz un, vücutta iyi bir kan akışını engeller. Beyaz un sadece boş kalori vermenin dışında fiziğe de zarar verir. Çünkü bu gıdalar direkt kalçaların yağlanmasını ve bu bölgelerde selülit oluşmasına neden olur. Beyaz un yerine tam buğday içeren un mamullerinden vazgeçmeyin. Sonuçta güzel ve sıkı bir vücut tabii ki hareket etmenin yanısıra iyi bir beslenmeye bağlıdır.

ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLER

Çok şekerli ve gazlı içecekler vücuttaki bağ dokusunun gevşemesine neden olur. Selülitle savaşmak istiyorsanız şekeri de hayatınızdan uzak tutmanız gerekmektedir.



ŞEKERLİ GIDALAR

Selülitin şeker dostu olduğunu zaten herkes seviyor. Şeker tüketimi de portakalımsı bir cilde neden oluyor. Bu nedenle içinde şeker barındıran gıdalardan uzak durun. Şeker ihtiyacınızı sadece meyvelerden doğal olarak sağlayın.

TUZLU GIDALAR

Tabii ki şeker gibi tuzlu gıdalar da selülitin en büyük nedenlerindendir. Hazır ve dondurulmuş gıdalardan uzak durun. Bunun yanı sıra yine fast food tarzı yiyecekler de tüketmeyin. Fazla tuzlu gıdalar karın ve uyluklarda su akışını engeller ve bu da portakal kabuğumsu cildi daha da arttırır ve derinleştirir. Tuz yerine yemeklerde şifalı otlar ve karabiber kullanabilirsiniz. Ayrıca süzme peynir, barbekü ya da soya sosları gibi gizli tuz tuzaklarından da kaçının.

Özetle selülite karşı yapmanız gerekenler:

- Şekerli ve gazlı içecekleri yerine bol su için

- Yeterli miktarda sebze, meyve ve salata yiyin

- Hayvansal yağlardan kaçının ve bitkisel yağlar tüketin

- Kırmızı et yerine tavuk ya da balık tüketin

- Tuz ve şekeri tüketmemeye gayret edin. Bunlar yerine baharat kullanmaya özen gösterin

SELÜLİTE KARŞI SPOR YAPIN

Düzenli ve iyi bir beslenmenin yanı sıra hareket etmekte selülite karşı mücadelede işe yarar. Spor yapmak aynı zamanda stresle başa çıkmanızı da sağlar.



Düzenli yürüyüşler, bisiklete binmek bacak kaslarınızı harekete geçirerek selülitleri azaltır.

Tabii ki selüliti yok etmek için özel bir spor şekli yoktur. Ancak yapacağınız hareketler uyluk kaslarınızı tabii ki sıkılaştıracaktır ve aynı zamanda terleyerek birkaç fazla kaloriyi de vücudunuzdan atabilirsiniz.

İşte daha sıkı bir vücut için yapılabilecek en doğru sporlar:

1. Yüzmek: Yüzerken vücudundaki tüm kasları çalıştırmış oluyorsunuz. Serin bir suda yüzmek ise vücudun kan akışına yardımcı olur. Haftada en az üç ya da dört kez yarımşar saat yüzmeye çalışın.

2. Yoga: Her ne kadar bir spro olmasa da sizi gerilimlerden, streslerden uzak tutar. Bu da kendinizi daha iyi hissetmenize neden olur. Haftada bir kere yoga yapın.

3. Ağırlık çalışın: Bağ dokusunu güçlendiren ağırlık çalışması için fitness stüdyosunda bir uzmana danışabilirsiniz. Böylece vücuduna göre doğru ağırlığı size söyleyecek ve doğru şekilde kaslarınızı harekete geçirebileceksiniz.

4. Koşu, uzun yürüyüş, bisiklet sürmek: Klasik sporlar tabii ki vazgeçilmemiz olmalıdır. Sonuçta diğer sporları mutlaka yüzme havuzuna, fitness salonuna giderek yapmamız gereken aktiviteler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu sporları istediğimiz gibi dış alanda yapabiliriz. Hem temiz hava alırken, hem de kaslarınızı da harekete geçirebilirsiniz.

SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN

Sigara ve alkol tabii ki birçok rahatsızlığa da yol açıyor. Ancak aynı zamanda cilde ve bağ dokusuna da zararlı. Alkol, vücuttaki portakal kabuğumsu oluşumları arttırıyor. Nikotin ise hücrelerimiz için adeta bir zehir görevi görerek, hücrelere gerekli olan kan akışımızı bozuyor. Vücut hücrelerine zarar veren bu iki unsurdan en iyisi uzak durmaya çalışın.

STRES SELÜLİTİ KÖTÜLEŞTİREBİLİR

Yine işte, arkadaşlıkta ya da ailede yaşadığınız streste hem ruhunuza hem de bedeninize zarar verir. Fazla ve uzun süreli bir stres nedeniyle vücut rezerv oluşturmak için bağ dokusunda yağ biriktirir. Bu da selülite yol açar.

Selülite karşı evde kullanacağınız malzemeler:

SELÜLİTE KARŞI KAHVE PEELİNGİ

Portakal kabuğumsu bölgeye kahve ile peeling yapabilirsiniz.

Bunun için bir kaç yemek kaşığı Türk kahvesi ya da filtre kahveden çıkan telveyi hindistan cevizi yağı ile karıştırın ve bacaklarınıza, vücudun diğer selülitli bölgelerine peeling yaparak yayın. Daha sonra da ılık suyla banyo yapın. Bunu haftada bir kez yapmaya çalışın.

SELÜLİTE KARŞI HARDAL YAĞI

Hardal yağı selülitle mücadelede önemli bir rol oynar. Ayurveda kurlarında da bu nedenle hardal yağı kullanılır. Yine selülitli bölgelerinizi bu yağ ile ovabilir ya da masaj yapabilirsiniz.

Yine jojoba, buğday tohumu ve narenciye yağı da yine kan akışına iyi gelen yağlardır. Bunları da hardal yağı ile karıştırarak kalçalarınıza ve diğer selülitli bölgelerinize masaj yapabilirsiniz.

BANYO SUYUNUN SICAKLIĞINI DEĞİŞTİRİN

Önce sıcak daha sonra soğuk suyla duş alarak vücudunuzda kan akışını hızlandırabilirsiniz. Özellikle bunu bacak ve kalça bölgenize uygulayın. Bu bölgelerde sıkılaşmayı sağlamanın yanı sıra aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de güçlendirebilirsiniz. Banyo sırasında selülit fırçaları yardımıyla da bu bölgelerinize masaj yaparak bu uygulamayı güçlendirebilirsiniz.

