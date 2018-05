Genetik olarak yatkınlığımız da bulunan selülite yani cilt altı bağ dokusu iltihabına karşı başta beslenme olmak üzere savaş açabileceğiniz pek çok alan var.

Yazı: Deran Çetinsaraç



Türk kadınlarının vücut yapısı ne yazık ki selülite yatkın durumda. Üstelik günümüzde hava kirliliğinden strese, katkı maddelerinden hareketsizliğe kadar pek çok faktör selülit oluşumunu arttırıyor veya hızlandırıyor. Yaşam şeklinizde yapacağınız küçük değişiklikler ve kozmetik dünyasının sunduğu ürünlerle yaza kadar bacaklarınızda fark yaratabilirsiniz.



Bunları yapın...

1- Her gün en az yarım saat tempolu yürüyün.

2- Günde en az 2 litre alkali kaynak suyu için.

3- Doktorunuza danışarak antioksidan vitaminler, A, C ve E vitaminleriyle selenyum, çinko, betakaroten ve üzüm çekirdeği ekstraktlarını destek olarak alın.

4- Tatlandırıcı, renklendirici, yapay şekerli her türlü gıdadan kaçının.

5- Abur cuburdan, margarin, katı yağlar ve hazır gıdalarda kullanılan yağlardan uzak durun.

6- Unlu, buğday kökenli gıdalar tüketmeyin.

7- Muz, mango ve üzümün, içerdiği şeker nedeniyle selülit oluşumunu kolaylaştırdığını unutmayın.

8- Yeşil renkli sebzelerden bol bol tüketin.

9- Yağ deposu kuru yemişleri azaltın.

10- Alkolü günde bir kadehle sınırlandırın.

11- Eczacınıza danışarak ödem giderici, karaciğer dostu detoks çaylarından yararlanın.

12- Estetik cerrahinin sunduğu tedavilerden faydalanın.



* Formsante dergisinden alınmıştır.