Çatlaklar, portakal kabuğu görünümü ve elastikiyet kaybı hepimizin kabusu ama paniğe gerek yok. Sıkılık kaybıyla savaşmak için güçlü yardımcılarımız var.

Sıkılık kaybı kadınların en ciddi sorunlarının başında geliyor. Genetik faktörler ve dengesiz beslenmenin yanında dolaşım bozukluğu selülit oluşumunun nedenleri arasında. Vücut sıkılaştırıcı kremler, peeling’ler ve yağlar düzenli kullanıldığında portakal kabuğu görünümünün azalmasına ve hatların yeniden şekillenmesine yardımcı olabiliyor. Uzmanlar selülit oluşumunun en çok geceleri arttığını söylüyor. Ancak aktif içeriklerin, cilt tarafından en çok emildiği zaman dilimi yine gece. Bu nedenle geceleri yağ depolanmasını bloke etmeye yardımcı olan içerikleri tercih edebilirsiniz.



