Sivilce nedir? Sivilce nasıl geçer, tedavisi nedir, evde uygulayabileceğiniz yöntemler nelerdir bahsettik. Sivilce önleyici besinler nelerdir, anlattık.

Sivilce ergenlik döneminden itibaren her insanda görülebilen en yaygın cilt problemlerinden biri. Sivilce, deride bulunan yağ bezi kanalları ve kıl foliküllerinin tıkanması ile olur. Sivilceli bir ciltle yaşamak fiziksel görüntünüzü etkilediği kadar psikolojinizi de olumsuz etkiler. Sivilce nasıl geçer, çokça sorulan ve merak edilen bir soru. Sivilcenin oluşumunda pek çok faktör etkili. Genetik yatkınlıktan, hormonal faktörlere, stresten, yanlış kozmetik ürünlerinin kullanılmasına kadar pek çok sebepten sivilce oluşur. Peki sivilce nasıl geçer? İşte sizin için derlediğimiz yanıtlar…





Sivilceyi Sıkma Yöntemi

Deride bulunan yağ bezi kanalları bazen fazla yağ salgısı nedeniyle tıkanır ve yağ salgısı dışarı çıkamaz. Yağ bezi salgısı bakterilerle karışarak sivilce oluşumuna neden olur. Bakteriler cilt altında iltihap oluşturur. Çoğu kez iltihaplı sivilceleri sıkarak kurtulacağımız yanılgısına düşeriz. Sivilceleri sıkmak sağlıklı bir yöntem değildir. Elle müdahale edildiğinde sivilce içindeki enfeksiyon yayılabilir ve iyileşme olasılığı düşer. Sivilce patlatıldığında iz kalma durumuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki sivilce nasıl geçer, nasıl tedavi edilir?





Sivilce Tedavisi



Öncelikle sivilce probleminiz tekrar ediyor ve hayatınızı olumsuz yönde etkiliyorsa uzman bir hekime başvurmanızı tavsiye ederiz. Sivilce nasıl geçer diye sorulduğunda vereceğimiz ilk yanıt retinoid içeren ilaçların krem ve ağızdan formlarının alınması olacaktır. Yağ bezlerinin etkinliğinin baskılanması da sivilceyle savaşmada önemli bir aşamadır. Uzman hekiminizin önereceği antibakteriyal bir krem ya da sivilceli ciltler için üretilmiş anti enflamatuar özellikli bir krem de faydalı olabilir. Bunların yanı sıra cildinizin yağ dengesini korumak için doğru temizlik ve gözeneklerin sıkışmasını sağlayan tonic kullanımı da önemlidir. Sivilce nasıl geçer, evde yapabileceğiniz yöntemler nelerdir, gelin birlikte göz atalım.





Sivilce nasıl geçer diye sorulduğunda vereceğimiz ilk yanıt retinoid içeren ilaçların krem ve ağızdan formlarının alınması olacaktır.





Sivilce İçin Evde Kendiniz Uygulayabileceğiniz Yöntemler



Aspirini ezip limon kolonyasıyla karıştırdığınızda harika bir sivilce karşıtı macun elde edersiniz. Aspirin içeriğindeki salisilik asit iltihap kurutmada etkilidir. Limonun da kurutucu ve leke giderici özelliği vardır. Limon kolonyası ise içeriğindeki alkol ile bakterilerin temizlenmesini sağlar. Evde kendi yöntemlerinizle yapabileceğiniz bir diğer önerimiz de karbonat olacaktır. Karbonat ile cildi temizler sivilce tetikleyicisi olan ölü hücrelerden kurtulursunuz. Karbonatı suyla ya da elma sirkesiyle karıştırıp macun kıvamına getirebilirsiniz. Küçük sivilceler için diş macunu kullanmak da yine sivilce nasıl geçer soruna verebileceğimiz yanıtlardandır. Sivilce nasıl geçer, sivilce önleyici besinler nelerdir, birlikte bakalım.





Sivilce Önleyici Besinler



Sivilce önleyici besinlerin başında yoğurt ve sarımsak gelir. Yoğurdun içinde bulunan lakdobasil adı verilen canlılar cilt doğallığını korumada çok etkili. Her öğünde rahatça tüketebildiğimiz yoğurt besin değeri yüksek bir gıda. Evde kendiniz yapacağınız katkısız yoğurdun sivilceyle savaşmada daha etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sarımsak antibakteriyal özellikleri olan doğal bir antibiyotik. Bu nedenle sivilce oluşumuna neden olan dış etmenlerle savaşmada birebirdir.





