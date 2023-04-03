Sivilce oluşumunu engellemek için düzenli bakım

Sivilce oluşumu ergenlik döneminde artış gösterir ve kırklı yaşlara kadar devam edebilir. Sivilceler genelde yüz, kol, sırt ve göğüs kısmında görülür. Sivilcelerinizi azaltmak veya yeni sivilcelerin oluşmasını engellemek için cilt bakımınız ve sağlığınız hakkında bazı adımlara dikkat etmeniz önemlidir.

Sivilce oluşumunu engellemek ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için nelere dikkat edilmeli

Sivilcelerinizi tamamen yok etmek ve sivilce oluşmasını engellemek zor olsa da alacağınız bazı önlemler ve uygulayacağınız günlük rutinler sayesinde sivilce oluşumunu en aza indirebilirsiniz. Cilt sağlığınız için dikkat etmeniz ve uygulamanız gereken bazı ipuçları şunlardır:

* Yüzünüzü gece ve gündüz düzenli yıkayarak ciltteki fazla yağı, kiri ve teri günlük olarak temizlemeniz sivilceleri önlemeye yardımcı olabilir ancak yüzünüzü çok fazla yıkamanız sivilce oluşumunu da tetikleyebilir. Bunun nedeni cildinizi fazla yıkayarak tahriş etmeniz ve cildin normal nemine ulaşması için daha fazla yağ salgılamasıdır.

* Cildinizin kuru, yağlı, karma, normal ve hassas olmak üzere hangi tipte olduğunu bilmeniz hangi cilt bakım ürünlerini kullanacağınızı belirlemenize yardımcı olacaktır.

* Cildiniz çok kuruysa cilt, nem dengelenmesi için yağ üretir. Cildinizin nemini korumak için kaliteli nemlendiriciler kullanarak sivilce oluşumunu azaltabilirsiniz.

* Vücudunuz için gerekli olan miktarda su tüketmemeniz, cildinizdeki yağ üretiminin artmasını tetikleyebilir. Bu nedenle yeterli miktarda su içmeye özen göstermeniz önemlidir.

* Sivilcelerinizi kapatmak için makyaj yapmanız size iyi hissettirebilir ancak bazı gözenekleri tıkayan makyaj ürünleri cilt gözeneklerinin tıkanmasına ve sivilce oluşumuna neden olabilir. Makyajı tamamen bırakmak istemiyorsanız kokusuz ve komedojenik olmayan makyaj ürünlerini tercih etmelisiniz.

* Yüzünüze çok fazla dokunmak ve sivilceleri patlatmak, sivilce içindeki iltihapları cildinizin daha derin tabakalarına inmesine neden olabilir. Bu durum daha fazla sivilcelenmeye ve sivilce izlerine yol açabilir. Yüzünüze dokunmayı azaltmanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız sivilce oluşumunu azaltmaya destek olabilir.

* Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmanız cildinizin kurumasına ve daha fazla yağ üreterek gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Güneş kremi kullanarak bu sorunu önleyebilirsiniz.

* İşlenmiş bazı gıdalar ve rafine şeker gibi bazı gıdaların tüketimini azaltarak sivilce oluşumunu engelleyebilirsiniz.

* Stresli olmanız sivilcelere neden olmasa bile sivilceleri daha kötü hale getirebilir. Stres halinde daha fazla yağ ve uyarıcı hormon üretildiğinden meditasyon ve yoga gibi stresi azaltan aktiviteler sivilce oluşumunu azaltabilir.

Sivilce karşıtı cilt bakım rutini nasıl olmalı?

Sivilce sorununu gidermek için uygulanan cilt bakımı herkes için kişiseldir. Bu nedenle başkalarında işe yarayan cilt bakım ürünleri sizin cildinizde etkili sonuç göstermeyebilir. Bununla birlikte her cilt bakımı rutininde olması gereken birkaç temel cilt ürünü vardır. Cilt bakımından önce kullandığınız cilt ürünlerini ve kullanım sıklığını bir cilt uzmanına danışmanız etkili sonuç almanız adına önemlidir. Cilt bakımında önerilen rutin şöyledir:

1. Temizleyici: Cilt bakımın ilk adımında sivilce karşıtı yüz temizleme ürünü kullanmanız cilt bakımının etkili olması adına çok önemlidir. Cilt durumunuza göre cildi kurutmayan nazik, bitkisel aktiflerden elde edilen temiz içeriğe sahip bir temizleyici ya da yüz yıkama ürünü kullanabilirsiniz. Yağlı cilde sahip olan kişiler arındırma adımını gece ve gündüz olmak üzere günde iki kez tekrar etmelidir.

2. Sivilce karşıtı nemlendirici bakım kremi: Yüzünüzü temizledikten sonra sivilce kurutucu ve önleyici içeriklere sahip sivilce kremi kullanabilirsiniz.

3. Güneş kremi: Son olarak güneş kremi kullanabilirsiniz. Güneş kremi zararlı uv ışınlarına karşı cildinizi korur ve koyu leke oluşumunu önlemeye destek olur.

4. Maske & Peeling: Günlük kullanım yerine haftalık bakımlarınızda sivilce maskesi ve peeling ürünlerini cildinizin derinlemesine arınması için kullanabilirsiniz.

Kaynakça:

https://www.elle.com/beauty/makeup-skin-care/a42782847/best-skin-care-routine-acne/

https://www.aad.org/public/diseases/acne/skin-care/habits-stop

https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/acne/10-tips-for-preventing-pimples

BU BİR REKLAMDIR.