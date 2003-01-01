Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığınız siyah maskenin cilde faydalarını merak ediyor musunuz? İşte siyah maske ile ilgili merak edilenler...

Siyah maske, yüzlerce yıldır toprağın altında kalan polifenollerin doğal yapısı bozulmadan işlenerek maske haline getirilmesi ile oluşan bir cilt maskesi. Polifenol çamur banyolarının çeşitli rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinmektedir. Rengini doğal özütlerden alan siyah maskenin içerisinde kalsiyum, çinko ve potasyum mineralleri yer almaktadır. Oldukça kolay uygulanan ve cildin pürüzsüz olmasına katkı sağlayan siyah maske faydalarını şöyle sıralamak mümkün;



• Ciltteki ölü derileri temizlemeye yardımcı olur.

• Kırışıklıkları fark edilir bir şekilde azaltır.

• Cildin yenilenmesini, parlak ve canlı görünmesini sağlar.

• Cilde istenilen sağlıklı ve canlı görüntüyü verir.

• Cildi temizler.

• Kızarıklık ve şişliklerin azaltılmasında etkilidir.

• Ciltte detoks etkisi yaratır.

• İlk uygulamada tıkanmış olan gözenekleri açarak siyah noktaların iyice ortaya çıkarır ve kolayca temizlenmelerini sağlar.

• Kirli hava, uçuşan tozlar ve rüzgar gibi çevresel etkenlerin cilt üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri gidermeye yardımcı olur.

• Hücre yenilenmesine katkı sağlar ve dolaşımın düzenli ve akıcı olmasına yardımcı olur.

• Fiyat olarak oldukça ekonomiktir.

• Maske sonrası ciltte fark edilir bir rahatlama hissi, yumuşaklık ve parlaklık görülür.







Siyah maske nasıl kullanılır?

Kozmetik marketler kolayca bulunabilecek siyah maske, ilk uygulamada gözenekleri açarak siyah noktaların yüzeye çıkmasını sağlar. Maskeye elinizi sürmeden bir fırça yardımı ile yüzünüzün göz altı bölgesi hariç tamamına sürebilirsiniz. Maske kuruyacaktır. Yüzünüze bu sırada dokunmaya dikkat edin. Maskeyi yüzünüzde yaklaşık olarak 30 dakika bekledikten sonra ılık su ile yüzünüzü temizleyin. Cildinizde siyah noktalar varsa 15 dakika daha bekletip tamamen kuruduktan sonra soyarak da yüzünüzden siyah maskeyi kolayca çıkarabilirsiniz. Haftada bir kez uygulamanın yeterli olduğu siyah maske, haftada en fazla iki kez uygulanmalı. Maskeyi yaptıktan sonra birkaç saat hatta mümkünse o gün boyunca hiç makyaj yapmamak da yüzün dinlenmesi ve maskenin daha etkili olması açısından önemli.

Siyah maske neden yapılır?

Yüzlerce, binlerce yıldır toprağın altında kalan polifenollerin doğal yapısını bozmadan işlenmesi ile oluşmaktadır. Polifenoller her molekülde birden fazla fenol grubunun bulunduğu bileşiklerdir. Polifenoller vücuttaki serbest radikallerin zarar görmesini engelleyen kimsayal maddelerdir. Genellikle bitkilerde ve bazı gıdalarda bulunmaktadır. Siyah maske de yüksek miktarda polifenoller içermektedir. Polifenoller içeren bazı meyveler ise; yaban mersini, ahududu, çilek ve turunçgillerdir.



Siyah maskenin zararı var mıdır?

Yapılan araştırmalara göre herhangi bir zararı olmayan ve her cilt tipi için uygun olan maske herkes tarafından kolayca uygulanabilir. Yalnızca tamamen kuruduğundan emin olup maskeyi öyle çıkarmak gerekir. Soyarak çıkartma işlemi sırasında yüzde bulunan ayva tüyleri de çekilebileceği için maskenin saç diplerine yakın bölgelere uygulanmaması önerilir.