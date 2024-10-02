Siyah noktalar sizi mi rahatsız ediyor? Kurtulmak için 6 ipucu

Kimse yüzünde koyu, minik sivilceler olmasını sevmez! Siyah noktalar genellikle burnunuzda, alnınızda veya çenenizde çıkar. Yüzünüzü ne kadar yıkarsanız yıkayın geçmeyen koyu lekeler fark ederseniz, büyük ihtimalle siyah noktalarla karşı karşıyasınızdır. Bu sinir bozucu lekeler gözenekleriniz yağ ve ölü deriyle tıkandığında oluşur ve çok inatçıdırlar! Siyah noktalar sadece cildinizin dokusunu bozmakla kalmaz, aynı zamanda ten renginizin de düzensiz görünmesine neden olur. Peki, onlardan kurtulmak o kadar kolay değildir ve aslında doğru rutini uygulamazsanız sıklıkla yeniden oluşurlar. İşte siyah noktaları gidermek ve cildinizi temiz tutmak için bazı ipuçları...

SİYAH NOKTALAR NEDİR?

Siyah noktalar, cildin gözenekleri yağ ve ölü deri hücreleriyle tıkandığında oluşan küçük, koyu lekelerdir. Beyaz noktaların aksine, siyah noktalar havaya maruz kalır ve sıkışan malzemenin oksitlenmesine ve siyaha veya koyu renge dönmesine neden olur. Genellikle yüzde, özellikle burunda görülürler, ancak sırtta, göğüste ve diğer bölgelerde de gelişebilirler. Siyah noktalar iltihaplı değildir, yani sivilceler ve akne gibi şişmeye veya ağrıya neden olmazlar.

SİYAH NOKTALARA NE SEBEP OLUR?

Siyah noktalar, gözeneklerde aşırı yağ (sebum) ve ölü deri hücreleri biriktiğinde oluşan tıkalı kıl foliküllerinden kaynaklanır. Gözenek açık kaldığında, sıkışan malzeme havaya maruz kaldığında oksitlenir ve siyaha veya koyu renge döner. Hormonal değişiklikler, yağlı cilt, kötü cilt bakımı alışkanlıkları ve belirli kozmetikler gibi belirli faktörler siyah nokta riskini artırabilir.

SİYAH NOKTALAR NASIL TEMİZLENİR? 6 İPUCU

1. Her gün temizleyin

Siyah noktalardan kurtulmak söz konusu olduğunda, cildinizi temiz tutmak en büyük önceliğiniz olmalıdır. Yüzünüzü günde iki kez, sabah ve yatmadan önce temizlemeniz önerilir. Bu alışkanlık, kir, yağ ve terin cildinizde birikmemesini sağlayarak siyah nokta olasılığını azaltır. Dermatolog Dr. Rinky Kapoor, "Cilt tipinize uygun nazik bir temizleyici arayın. Yağlı veya akneye meyilli bir cildiniz varsa, köpüren veya jel bazlı bir temizleyici deneyebilirsiniz. Öte yandan, cildiniz kuruysa, krem ​​bazlı veya nemlendirici bir temizleyici en iyi sonucu verebilir" diye açıklıyor.

2. Peeling yapın

Cildinizi haftada 2-3 kez peeling yapmak, siyah noktalarla başa çıkmanın bir diğer harika yoludur. İyi bir yüz peelingi, gözeneklerinizi tıkayabilecek ölü deri hücrelerini atmaya yardımcı olur. Ölü deriyi çıkarmak için küçük parçacıklar içeren nazik bir peeling yeterli olsa da, dermatoloğunuz siyah noktalardan kurtulmak için alfa hidroksi asit (AHA) bazlı bir peeling önerebilir. Dermatoloji ve Cilt Bilimi Bölümü'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, AHA bazlı bir peeling ölü deri hücrelerinin atılmasını teşvik ederek daha pürüzsüz ve daha eşit bir cilt dokusu sağlar. Kızarıklığa, tahrişe ve hatta daha fazla sivilceye yol açabileceğinden aşırı peeling yapmadığınızdan emin olun.

3. Yağsız bir nemlendirici kullanın

Siyah nokta veya yağlı cilde sahip birçok kişi, ciltlerinin daha yağlı olacağını düşünerek nemlendiriciden kaçınır. Ancak nemlendiriciyi atlamak aslında sorunu daha da kötüleştirebilir. Cildiniz kuruduğunda, telafi etmek için daha da fazla yağ üretir. "Siyah noktalarla başa çıkmak için yağsız bir nemlendirici seçin. Bu, gözeneklerinizi tıkamadan cildinizi nemlendirir. Dr. Kapoor, ''Sivilce veya siyah nokta oluşturmayacakları anlamına gelen 'komedojenik olmayan' etiketli ürünleri arayın," diyor.

4. Silikon içermeyen güneş kremi sürün

Cilt tipiniz ne olursa olsun güneş kremi şarttır. Cildinizi erken yaşlanmaya ve hatta cilt kanserine yol açabilen zararlı UV ışınlarından korumaya yardımcı olur. Ancak bazı güneş kremleri gözeneklerinizi tıkayabilen ve siyah noktaları daha da kötüleştirebilen silikon içerir. Bu nedenle, özellikle yağlı veya akneye meyilli bir cildiniz varsa, her zaman silikon içermeyen bir güneş kremi seçin. Dr. Kapoor, "Çinko oksit veya titanyum dioksit içeren mineral güneş kremleri, cildin üstünde kaldıkları ve gözenekleri tıkamadıkları için iyi seçeneklerdir" diyor.

5. Siyah nokta temizleme bantlarını deneyin

Siyah nokta temizleme bantları, özellikle burundaki siyah noktalardan kurtulmanın popüler ve kolay bir yoludur. Bu bantlar cilde yapışır ve çıkarıldığında siyah noktaları da beraberinde çıkarır. Hızlı bir çözüm sunarlar ancak sonuçlar genellikle geçicidir. Ayrıca, bu bantları aşırı kullanmamak önemlidir çünkü cildinizi tahriş edebilir ve potansiyel olarak sorunu daha da kötüleştirebilirler.

6. Reçetesiz topikal içerikler kullanın

Siyah noktaları tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olabilecek birkaç reçetesiz (OTC) ürün vardır. Bunlar AHA'lar, salisilik asit, retinoidler, benzoil peroksit ve azelaik asit gibi içerikler içerir. Bu içeriklerin her birinin nasıl kullanıldığı aşağıda açıklanmıştır:

AHA'lar (Alfa Hidroksi Asitler): AHA'lar, glikolik asit gibi, ölü deri hücrelerini temizlemeye yardımcı olan kimyasal eksfoliantlardır. Gözeneklere nüfuz edebilir ve siyah noktalara neden olabilecek fazla yağı, kiri ve döküntüyü temizleyebilirler. International Journal of Cosmetic Science'da yayınlanan bir çalışma, AHA'nın hem beyaz noktaları hem de siyah noktaları temizlemede etkili olduğunu belirtmektedir.

Salisilik asit: Bu, siyah noktaları tedavi etmek için en etkili bileşenlerden biridir. Salisilik asit, gözeneklerin derinliklerine nüfuz ederek yağı ve kiri parçalayan bir beta hidroksi asittir (BHA). Gözenekleri açmaya yardımcı olur ve zamanla siyah nokta oluşumunu azaltır.

Retinoidler: Retinoidler, hücre yenilenmesini artıran A vitamini türevleridir, yani cildinizin ölü hücreleri daha hızlı atmasına yardımcı olurlar. Hem reçeteli hem de reçetesiz formlarda bulunabilirler. Uzman, "Retinoidler, ölü derinin gözeneklerinizi tıkamasını önlemeye yardımcı olur ve bu da onları siyah noktaları ve diğer akne türlerini tedavi etmek için harika hale getirir" diyor.

Benzoil peroksit: Bu bileşen, antibakteriyel özellikleri nedeniyle genellikle akneyi tedavi etmek için kullanılır. Dr. Kapoor'a göre "Benzoil peroksit, iltihaplı akneyi tedavi etmek için en etkili olsa da, tıkalı gözeneklere ve siyah noktalara yol açan bakterileri azaltmaya da yardımcı olabilir."

Azelaik asit: Azelaik asit, gözeneklerdeki ölü deri hücrelerinin ve yağın birikmesini azaltmaya yardımcı olan bir diğer bileşendir. Ayrıca iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve bu da onu hassas ciltli veya hafif akneli kişiler için harika bir seçenek haline getirir.

SİYAH NOKTALAR İÇİN 5 EV YAPIMI YÖNTEM

Siyah noktalar bazı ev yapımı yöntemlerle doğal olarak tedavi edilebilir. İşte deneyebileceğiniz en iyi 5 yöntem:

1. Çay ağacı yağı: Antibakteriyel özellikleriyle bilinen çay ağacı yağı, Antioxidants dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre siyah noktalara neden olabilecek bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Birkaç damlayı suyla seyreltin ve etkilenen bölgelere uygulayın.

2. Yulaf ezmesi: Yulaf ezmesi nazik bir peeling görevi görür ve ciltteki fazla yağı emer. Yulaf ezmesini su veya yoğurtla karıştırarak bir peeling yapın ve yüzünüze masaj yapın.

3. Yeşil çay: Antioxidants dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çay, yağ üretimini ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Yeşil çayı demleyin, soğumasını bekleyin ve bir pamuk topuyla cildinize uygulayın.

4. Şeker ve tuz peelingi: Zeytinyağıyla karıştırılmış şeker veya tuzdan yapılmış ev yapımı bir peeling, ölü deri hücrelerini temizleyebilir ve gözenekleri açabilir. En iyi sonuçlar için bu peelingi haftada 1-2 kez kullanın.

5. Buharlama: Yüz buharlaması gözenekleri açmaya ve içeride sıkışan kiri ve yağı gevşetmeye yardımcı olur. Buharlamadan sonra, gözeneklerinizi iyice temizlemek için nazikçe peeling yapın veya maske uygulayın.