Yağlı ciltlerde siyah nokta sorunları yaşanıyor

Normal bir deri her gün düzenli olarak yağ salgılıyor. Bu özellik, cildin nemli kalmasını sağlıyor. Fakat bazı ciltlerde yağ bezeleri aşırı çalışıyor. Bu durum ise fazladan üretilmiş yağ hücrelerinin ölü deri, kir ve terle karışarak gözenekleri tıkamasına ve siyah noktaların oluşmasına yol açıyor. Burun derisindeki gözenekler genellikle diğer bölgelere göre daha geniş ve daha belirgin oluyor. Tıkanmış olan gözenekler ise zamanla daha da genişliyor. Bu sebeple burun derisi mutlaka temizlenmeli.

Bunun için mekanik temizleme ve soyma yöntemleri tercih edilebiliyor. Tırnaklarla, dolaşımı bozarak siyah noktaları sıkmak doğru değil. Fakat siyah noktalar illa ev ortamında temizlenecekse cilt öncelikle buharla nemlendirilmeli. Sonra ise hafif bir masaj yöntemi ile cilt tahrip edilmeden temizlenmeli. Çünkü kuru bir ciltteki siyah noktayı tırnaklarla ve daha sert yöntemlerle sıkmak yara, iz oluşumuna neden olabiliyor. Ayrıca değişik maske ve salisilik asit içeren soyma işlemleriyle de gözenekler sıkılaştırılabiliyor.

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