Makyaj çantasının en yenisi, süngerler! Fondöten, kapatıcı, krem allık, aydınlatıcı, stick kontur ya da renkli nemlendirici uygulamak için idealler.

• Süngeri kullanmadan önce hafifçe ıslatın ve sıkarak suyunu alın. Fondöteni süngerin kalın tarafına sıkın, yumuşak darbelerle yüzünüze yedirin. Süngerin küçük ve sivri tarafını göz altı kapatıcısı sürmek için kullanın. Kalın tarafıyla elmacık kemiklerine kontur tekniği uygulayarak ışık-gölge oyunları yaratın. Son olarak elmacık kemiklerinin üzerine aydınlatıcı sürün. Bunların hepsini tek bir süngerle yapabilirsiniz. Yumuşak yapısı sayesinde cildiniz fondöteni mükemmel şekilde emer ve makyajınızın daha kalıcı olmasına yardımcı olur.



• Süngerin küçük ve sivri kısımlarıyla burun kenarlarınızı ve göz altınızı kolayca renklendirebilirsiniz. Özellikle göz altı kapatıcısı sürmek için ideal.



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