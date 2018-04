Güneşsiz bronzlaşmanın en kolay yolu olan otobronzanlar, cilde hoş bir renk kazandırıyor ama kusursuz bir görüntü için kullanırken dikkatli olmalı.

Otobronzanı önce küçük bir bölgede deneyin. Test ettikten sonra tüm vücudunuza uygulayın.

AVENE OTOBRONZAN 49.90 TL





Çoğu otobronzanın etkisinin kullandıktan bir saat sonra ortaya çıktığını unutmayın.

Otobronzanları temiz, makyajsız ve kuru cilde uygulayın ve kullandıktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın.

NUXE SUN SILKY SELF TANNING OTOBRONZAN 75 TL



Krem otobronzanlar spreylere göre daha kolay uygulanır. Sprey otobronzan kullanacaksanız vücudunuza 20 cm uzaktan sıkın. Şişeyi sürekli basılı tutun ve eşit şekilde dağılmasına özen gösterin.

LA MER GRADUAL TAN YÜZ VE VÜCUT İÇİN OTOBRONZAN 300 TL







Uygulama sırasında hemen kuruyan ve dağılmayan otobronzanları tercih edin.

Her cildin farklı bir yapısı olduğunu ve sonuçların değişik olabileceğini unutmayın.

CLARINS DELICIOUS SELF TANNING KREM 118 TL