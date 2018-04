Toz, sigara dumanı, egzoz… Cilt bakımının yeni hedefi, çevre kirliliğinin cilt üzerindeki olumsuz etkisine yönelik. Kirlilikle savaşan anti-pollution ürünler yakın markajımızda.



Arındırıcı bakım

Uygulandığı andan itibaren cilde aydınlık ve canlı bir görünüm kazandırıyor. Ciltteki yorgun ve donuk görünüme etki ediyor. Cilt onarımını destekliyor ve cilde sağlıklı, enerjik ve canlı bir görünüm kazandırıyor. Zerdeçal özleri genel cilt görünümünü iyileştirirken kızılcık çekirdekleri cildi arındırıyor.

KIEHL’S ENERGISING MASKE 132 TL



Koruma kalkanı

Hava kirliliği ve güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Ayrıca toksinlerin cilt yüzeyinde birikmesini engelliyor. Güçlü bir korumayla desteklenen cilt, ışıltısını ve tazeliğini geri kazanıyor.

DIOR ONE ESSENTIAL SPF 50 CITY DEFENSE KREM 269 TL



Cildi besliyor

Kuru, nemsiz ve hassas ciltler için geliştirilen bu bakım kremi, tek bir adımda cildi derinlemesine besliyor. Cildin nem dengesinde aktif rol oynarken doğal ışıltısını ortaya çıkarıyor ve erken yaşlanmasına karşı korunmasına yardımcı oluyor. Boyun bölgesinde de kullanabilirsiniz.

BIODERMA HYDRABIO KREM 89.50 TL







Toksinlere karşı

Sadece altı damlasıyla gün boyu yorulan cildi yeniden canlandırıyor. Bu yağ, gece boyu çalışarak hücrelerin kirlenmesine neden olan toksinleri etkili biçimde ortadan kaldırıyor. Omega 6 ve E vitamini yönünden zengin olan formülü cildi onarmak için gerekli olan pek çok özelliğe sahip.

CAUDALIE OVERNIGHT DETOKS YAĞI 149 TL



Vitamin takviyesi

Yaz-kış günlük kullanım için son derece ideal. E ve C vitamini içerdiği için antioksidanlar açısından zengin. Yağsız bir ürün olduğu için hemen her gün kullanıma uygun. Makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz.

CLINIQUE SPF 40 SUPER CITY BLOCK SHEER GÜNEŞ KREMİ 99 TL



Aydınlık cilt

Bitkisel içerikler ve gençlik ışıltısını açığa çıkaran arındırıcılarla cildi aydınlatıyor ve yumuşatıyor. Gözle görülen olgunlaşma belirtilerini ve gözenek görünümünü azaltıyor. İnce çizgileri yumuşatıyor.

DARPHIN L’INSTITUT YOUTH RESURFACING PEELING 249 TL



Sağlıklı parlaklık

İçeriğindeki özlerle cilt yüzeyinde hava kirliliğine karşı koruyucu bir film tabakası oluşturuyor. Aynı zamanda içeriğindeki SPF 30 ile birlikte cildi UV ışınlarına karşı korumaya yardımcı oluyor. Ciltte yağlı bir his bırakmıyor ama cilt sağlıkla parlıyor.

DECLEOR HYDRA FLORAL SPF 30 NEMLENDİRİCİ SÜT 170 TL



Güçlü nemlendirme

Kent yaşamına karşı mükemmel bir koruma. UV ışınları, kuruluk ve hava kirliliği gibi zararlı etkenlerden korurken cilde olağanüstü nem sağlıyor. UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyor. Yüksek nem etkisi sekiz saat devam ediyor.

SHISEIDO URBAN ENVIRONMENT SPF 30 GÜNEŞ KREMİ 179 TL