Evde manikür yapmak için yeterli zamanınız yok ama tırnaklarınıza da bakım yapmak istiyorsunuz. Sizin için kolay ve pratik bakım önerilerimiz var!





Güneş, klor ve sert temizlik deterjanları tırnaklarınızı hassaslaştırarak zedeler. Sokakta güneş korumalı bir krem kullanmayı, iş yaparken ise eldiven kullanmayı alışkanlık haline getirin. El ve tırnaklarınızı mutlaka kaliteli bir krem ile nemlendirin.Tırnak bakımını, her yerde bulunabilen malzemeler ile yapabilirsiniz. Tırnak bakımı yapmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.• 1 Çorba kaşığı sofra tuzu ve 1 çay kaşığı bitkisel yağı karıştırın, 5 dakika boyunca tırnaklarınız masaj yapar gibi sürün ve ardından durulayın.• Bir kaseye 2 yemek kaşığı nişasta koyun ve 1 çay bardağı suyla karıştırıp tırnaklarınızı 5 – 6 dakika içinde bekletin.• Sonra tırnakları besleyici bir krem ile yumuşatın.• Tırnak spatulası ile tırnak etlerini geriye doğru kaydırın ve sıyırın. O kadar yumuşak olacak ki hemen kalkacak. Şimdi ise sadece tırnağa cila uygulayın yeter!MASKE ÖNERİSİ1 tatlı kaşığı balın içine yarım limon suyu sıkın ve ellerinizi karışımın içinde 7 dakika kadar tutun ve durulayın.Tırnak bakımı kadar tırnaklarınızı korumanız da önemli! İşte tırnak bakımını sağlamak dikkat etmeniz gereken adımlar:• Tırnaklarınızın yan taraflarını törpülemekten kaçının. Böylece daha az kırılgan olmasını sağlarsınız.• Günde birkaç kez tırnaklarınızı bir fırçayla yanlara doğru fırçalayın. Hareketlenen kan dolaşımı sayesinde tırnaklarınız daha çabuk uzayacaktır.• Demir, kalsiyum, B vitamini ve potasyum açısından zengin olan besinler, vücudunuzun geri kalanı için olduğu gibi tırnaklarınız için de faydalıdır.• Tırnaklarınız zayıf, kırılgan ve katlara ayrılıyorsa, nedeni yeterince su içmemeniz olabilir. Mutlaka bol ve yeterli su tüketin.• Alkol içeren losyonlar kullanmamaya özen gösterin.• Her bir parmağınıza kökünden ucuna doğru masaj uygulayın. Rahatlayacaksınız!• Günde altı adet badem yediğiniz taktirde tırnaklarınızdaki değişimi fark edeceksiniz. Bademde, tırnakların ihtiyaç duyduğu yağ asitleri vardır.