Tırnakların soyulan uçları daha iyi beslenmeniz gerektiğini size söylüyor olabilir. Peki ya oje sürerken, özellikle kendini gösteren o dikine çizgiler? Bu durumda stres seviyeniz yükselmiş olabilir. Tırnaklarınız sağlığınız hakkında sandığınızdan daha fazla şey söylüyorlar.

Yazı: Deren Çetinsaraç



Ayrılma veya soyulma

Tıpkı cildiniz gibi tırnaklarınız da yaşla birlikte kuruyor. Sonuç ise kat kat ayrılan veya soyulan tırnaklar olabiliyor. Hava değişimi, elleri sık yıkamak veya ağır kimyasal içeren temizleyicilere temas etmek de tırnakların nemini götüren etkenler arasında yer alıyor. Tırnak uçlarınız sağlamken bir anda soğan gibi katman katman ayrıldıysa, bu durum demir veya çinko eksikliğinden, hipotiroidden ya da akne tedavisi için kullanılan ilaçlardan kaynaklanabiliyor.



Ne yapabilirsiniz?

Bulaşık yıkarken mutlaka bulaşık eldiveni kullanmalısınız. Aseton tercihiniz ise daha hafif etkililerden yana olsun. Ellerinizi yıkadıktan sonra laktik asit, lanolin veya üre içeren kremler sürebilirsiniz. Ellerinize yeniden nem kazandırmak ve güçlendirmek için ise kütikil bakımı yapan losyonlar tercih edin. Kuru, kırılgan tırnaklar aynı zamanda biotin eksikliğinin de bir göstergesi olabiliyor. Beslenmenize daha fazla süt, yumurta veya kırmızı et ekleyebilirsiniz. Doktorunuz önerdiği takdirde biotin takviyeleri de alabilirsiniz.



Dik çizgiler/Çatlaklar

Tırnak üstündeki pürüzsüz görünümü bozan bu dikine çizgiler çoğunlukla stres kaynaklı oluyor. Diğer sebepleri arasında soğuk algınlığı sonrası yaşanan ateş veya tırnağa alınmış darbeler de yer alıyor. Bu darbelerden en sık karşılaşılanı parmağın kapıya veya dolaba sıkıştırılması.



Ne yapabilirsiniz?

Belki hoşunuza gitmeyecek ama en etkili çözüm beklemek. Stresinizi veya hastalığınızı geçirdiğinizde bu dikine çizgilerin uzayıp tırnaktan gitmesi yaklaşık altı ayı buluyor. Yine de tırnak buffer’larını çok bastırmamak kaydıyla uyguladığınızda olumlu sonuçlar alabiliyorsunuz. Buffer’dan sonra tırnak yüzeyini pürüzsüzleştirmek için doldurucu baz ojeler sürebilirsiniz. Eğer bu çizgiler derin ve hala görünür durumda ise daha kalın bir tırnak cilası kullanın.



Küçük beyaz noktalar

Öncelikle şunu söylemek istiyoruz: Tırnak yemeyi derhal bırakın! Düzenli tırnak yiyenlerin doğal pigment üretimi bozuluyor ve tırnak yüzeyinde küçük beyaz noktacıklar oluşuyor. Bu beyaz noktaların bir diğer sebebi ise çok sık oje değiştirilmesi. Düzenli olarak uygulanan oje sürme-çıkarma- tekrar sürme işlemi tırnak yüzeyindeki hücrelerin soyulmasına neden olabiliyor.



Ne yapabilirsiniz?

Lökonişi (beyaz tırnaklar) probleminiz varsa bu noktaların uzayıp gitmesi için altı ay beklemelisiniz. Noktalar tamamen gittikten sonra formaldehit içermeyen oje kullanmalısınız. Arada da yumuşak bölümleriyle tırnak üstlerini törpüleyebilirsiniz.



Sarılık

Tırnakların sararması bazen koyu renkli ojelerden sonra kalan renk olabiliyor. Sigara içmek de tırnakların sarı görünmesine yol açabiliyor. Renk değişimi bazen mantar enfeksiyonundan da kaynaklanabiliyor. Ancak bu durum çoğunlukla ayak tırnaklarında kendisini gösteriyor.



Ne yapabilirsiniz?

Yarım limon suyu veya elma sirkesini aynı miktarda suyla karıştırın. Bu karışımın içerisinde ayaklarınıza 10 dakika boyunca masaj yapın ve tırnaklarınızı ovalayın. Sarılığın geçmesi için de bir süre oje sürmemeye özen gösterin. Özellikle koyu renk ojelerden kaçının. Eğer bu sarılık mantar enfeksiyonu kaynaklıysa vakit geçirmeden doktorunuza başvurun.



* Formsante dergisinden alınmıştır.