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Vegan güzellikle tanışın

Vegan güzellikle tanışın

Vegan saç ürünleri markası Authentic Beauty Concept şimdi Türkiye’de!

Vegan saç ürünleri markası Authentic Beauty Concept, Türkiye sınırlarına giriş yapmış bulunuyor. Peki nedir vegan saç ürünlerinin özellikleri? Silikon, sülfat, mineral yağlar, yapay renklendiriciler ve paraben içermiyor anlamına geliyor. Şampuan, saç kremi, maske ve şekillendiricilerden oluşan ve tüm saç tipleri için farklı seçenekler sunan marka, saçları filtresiz güzellikle tanıştırmayı amaçlıyor. Glow, Amplify, Hydrate ve Replenish olmak üzere dört farklı seriden oluşan vegan saç bakımı markası, otantik güzellik hareketi başlığı altında yeni bir akım oluşturmaya niyetli.

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