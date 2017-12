Cildiniz mat, lekeli ve cansız mı görünüyor? Cildin yaşlanma sürecini yavaşlatan ve leke oluşumuyla savaşan C vitamini kış aylarında ihtiyacınız olan tüm enerjiyi verecek.

C vitamini ne işe yarıyor?

1. Leke oluşumunu ve gelişimini önlüyor

Ciltte lekelenmelere neden olan enzimlerin hareketini engelliyor ve çevresel etkenlerin cilt üzerindeki hasarını önlüyor.



2. Kırışıklık oluşumuyla savaşıyor

Kolajen üretimini destekleyerek ince çizgi ve kırışıklıkların oluşmasını önlemeye yardımcı oluyor. Uzmanlar portakal ve Brüksel lahanası gibi C vitamini açısından zengin yiyeceklerle beslenmenin kolajen üretimini tetiklediğini düşünüyor.



3. Güneş hasarını engelliyor

SPF yani güneş koruma faktörü içeren ürünler cildimizi korumak için çok önemli ama yeterli değil. SPF’li ürünlerin yanı sıra C vitamini içeren kremler UV ışınlarının cilde zarar vermesini önlemede başarılı.



Maske

Yeni güne hazırlık

Cildi derin bir uyku çekmiş gibi canlı gösteriyor, üstelik diğer maskeler gibi yüzden temizlenmesi gerekmiyor, çünkü cilt gece boyunca maskeyi emiyor. C ve E vitaminleri cildi güçlendirerek yeni güne hazırlıyor.



Shiseido Ibuki Sleeping Gece Maskesi 199 TL



Temizleme

Aydınlık bir cilt

İçeriğindeki A, C ve E vitaminleri yüksek antioksidan özellikleri ile serbest radikallerin neden olduğu çevresel hasara karşı savaşıyor. Derinlemesine temizlenen ve kurumayan cilt bir sonraki cilt bakım adımı için sağlıklı bir temel oluşturuyor.

Murad Essential C Cleanser C Vitaminli Yüz Temizleme Jeli 198 TL



Sivilce oluşumunu azaltıyor

Sivilceye neden olan fazla sebumun çözülmesine ve böylece sivilce oluşumunun azalmasına yardımcı oluyor. İçerdiği salisilik asit cilde derinlemesine nüfuz ederek siyah nokta oluşumunu azaltıyor.



Neutrogena Visibly Clear Pembe Greyfurt Yüz Yıkama Jeli 16.49 TL



Serum

Çevresel hasarlara karşı

E vitamininin en saf hali alpha tocopherol ile güçlendirilmiş C vitamini (L-askorbik asit) ve güçlü bir bitkisel antioksidan olan ferulic asit içeriyor. Çevresel hasarlara çok güçlü antioksidan koruması sağlıyor. Güneşin zararlı etkilerine bağlı cildin yaşlanma izlerini düzeltmeye yardımcı oluyor.



Skinceuticals C E Ferulic serum 539 TL



Kolajen sentezini hızlandırıyor

Hyaluronik asit ve C vitamini ile güçlendirilmiş hücre yenileyici bu yoğun bakım serumu, cildin kolajen sentezini hızlandırarak sıkılaştırmaya, korumaya yardımcı oluyor. Cilt tonunu açarak rengini eşitlemeyi destekliyor.



Teoxane Rha X Vcıp Serum 556 TL



Nemlendirme

Beslenme saati

Saf C vitamini sayesinde cildi canlandırıyor ve aydınlatıyor. Cildinizi dış etkilerden korumak için gereken tüm besin takviyesini karşılıyor. Tek yapmanız gereken nemlendiricinize 1-2 damla eklemek.



Clinique Fresh Pressed Daily Booster Krem 329 TL



Acil onarım

Kuru ciltler için özel olarak geliştirilen formülündeki saf C vitamini, madecassoide, hyaluronik asit ve nörasensin sayesinde cildi onarıyor, dolgunlaştırıyor ve yaşlanma etkilerine karşı destekliyor.



La Roche-Posay Redermic C Krem 139.90 TL



Peeling

Hızlı canlandırma özelliği

Amazon’da yetişen camu camu meyvesinin özü sayesinde cilde enerji veriyor ve C vitamini sayesinde antioksidan etki sağlıyor. Ciltteki ölü hücreleri temizleyerek arındırıyor, yumuşaklık ve ferahlama sağlıyor.



The Body Shop Vitamin C Likit Peeling 89.90 TL



Cildi arındırıyor

Greyfurt ve nar özlerinin yanı sıra C vitamini sayesinde arındırıcı ve enerji verici özellikleri cilde taşıyor. İçerdiği partiküllerle tıkalı gözenekleri temizliyor, sıkılaştırıyor ve cilde ışıltı veriyor.



Garnier Kırmızı Meyve Gücü Arındırıcı Peeling 16.99 TL