Yeni makyaj koleksiyonları, saç bakım ürünleri, hafifliğiyle öne çıkan parfümler ve vücut yağları...

İSYANKARLIĞA ÖVGÜ

Nars’ın 2017 Sonbahar kampanyalarının yüzü olan Bella Hadid, bu iş birliği kapsamında Highlighting Bronzing Collection, Fall 2017 Color Collection, Powermatte Lip Pigment ve Velvet Matte Foundation Stick koleksiyonlarını sunacak. Nars’ın kurucusu ve kreatif direktörü François Nars imzasını taşıyan kampanya fotoğrafları, Bella Hadid ile model ve şarkıcı Justin Gossman’ı 70’lerin kendini ifade etme ve isyankarlıkla özdeşleşen rock’n roll ruhunu yansıtıyor.



EN SEVDİĞİMİZ

Durulanmayan saç bakım ürünleri uzun zamandır favori ürünlerimiz arasında. Klorane’ın mango yağı içeren saç bakım kremi, yazın güneş ışınlarının verdiği zararı engelliyor, deniz ve havuz sularının olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyor. Kuru, yıpranmış, hasar görmüş saçları koruyor. Ayrıca saçın kolay taranmasına ve parlamasına yardımcı oluyor.





MANGO YAĞI EKSTRELİ DURULANMAYAN SAÇ BAKIM KREMİ 49 TL



DÖRT MEVSİM YAZ

Yaz mevsimini bir şişeye sığdırmaya ne dersiniz? Nuxe Sun serisinin yeni üyesi olan vücut spreyi, güneşi anımsatan notalarıyla yaz kokusunu dört mevsim yanında taşımak isteyenler için. Tatlı ve acı portakal tonları, Hindistan cevizi ve tiare çiçeği ilk sıkışta teninizi sarıyor. Vanilya ve misk ise tropik iklimlere doğru bir yolculuğa çıkarıyor.





DELICIOUS FRAGRANT WATER VÜCUT SPREYİ 100 ML 99 TL



YENİ TAKINTIMIZ

Özellikle nemli havalarda hepimizin şikayeti değil midir saçlarımızın elektriklenmesi ve kontrolsüz bir şekilde kabarması? Toni&Guy’ın yeni saç maskesi Smooth Definition Mask, işte bu sorunlarından şikayetçi olanlar için öncelikle. Bu maske derinlemesine bakım sağlıyor. Saçı besliyor ve elektriklenmeyi kontrol altına alıyor. Saça parlak, yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm veriyor.







HACİM KAYBINA SON

Dudak çevresi, cilt yaşlanmasının ilk belirtilerini yansıtan bölgeler arasında başı çekiyor. Çünkü yaşın ilerlemesiyle birlikte yağ hacminde belirgin bir kayıp oluşuyor. Dudaklar inceliyor, dikey kırışıklıklar ve gölgelenmeler oluşuyor. Teoxane RHA Lip’Sculpt, hyaluronik asit, hacim sağlayıcı sarmaşık ektresi, sıkılaştırma ve cilt esnekliği sağlayıcı ginseng ekstresi, nemlendirme etkili gliserin/konjac içeriğiyle dudak çevresini onarıyor.







RHA LIP’SCULPT ONARICI DUDAK SERUMU 123 TL



BİR YAZ HİKAYESİ

“Narenciye kabuklarında nemli gül yapraklarında ya da yaz vakti Smith Haut Lafitte şatosunun bahçesinden toplanan çiçeklerde elimi gezdirdiğimde parmaklarımda kalan o güzel kokuları hep sevmişimdir” diyor Caudalie’nin yaratıcısı Mathilde Thomas. Caudalie’nin yeni parfümü Eau Des Vignes limon, bergamot, portakal çiçeği, süsen, adaçayı, pembe biber ve beyaz miskten oluşan içeriğiyle yaz sıcakları için ferah bir seçenek.





EAU DES VIGNES 50 ML PARFÜM 105 TL



GÖZLER ÜZERİNİZDE

Shiseido, göz makyajınızı daha çarpıcı hale getirecek iki yeni ürün sundu. Full Lash Multi-Dimension Maskara, kolay kullanımıyla öne çıkıyor, çünkü özel eğimli fırçası 360 derece dönebiliyor. Gözünüzün köşesinde bile yukarı ve aşağı rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz. Shiseido’nun yeni eyeliner’ı Inkstroke Eyeliner ise özel fırçasıyla birlikte satılıyor. Siyah ve kahverengi dışında mürdüm, petrol mavisi, haki gibi altı renge sahip.



