Yoğun çalışma temposuna ara vermeden hızlı sonuç almak ve iyileşme dönemini olabilecek en rahat şekilde atlatmak mümkün. Çünkü antiaging alanındaki gelişmeler artık sınır tanımıyor.

Porselen gibi pürüzsüz görünen bir cilt hemen hemen herkesin hayali. Hepimiz bebek gibi bir cilde sahip olmak istiyoruz. Kırışıklıklarımız azaltılıp, cildimiz sıkılaştırılsa da uzun süreli parlak etki en çok istediğimiz şeyler arasında. “Ciltte aydınlatıcı etkisi gösteren lazer destekli bir cilt bakım uygulaması olan Baby Face Beauty, tam da bu amaca yönelik.” diyen Uzman Estetisyen Pervin Dinçer, Baby Face Beauty’nin, cildin ihtiyaç duyduğu kozmetik ürünlerin cildin istenen katmanına ulaşmasını sağlayan son teknoloji lazer sisteminin kullanıldığı bir uygulama olduğunu vurguluyor. CDS (cosmeceutical delevery system) kullanılmadığında cilt bakımında kullanılan kozmetik ürünler sadece kısmi olarak emilebiliyor. CDS sistemi ise cilt için gerekli besleyici ve onarıcı içeriklerin en yüksek oranda emilimini sağlıyor.



HANGİ CİLTLERE UYGULANIYOR?

Cilt bakımlarında istedikleri etkiyi alamayan ve lazer tedavilerinin iyileşme sürecini yaşamak istemeyenler, geniş gözenekler, vitamin enjeksiyonlarındaki morluk, kızarıklık gibi sıkıntıları yaşamak istemeyenler, daha parlak ve sıkı bir cilde iyileşme süreci yaşamadan ulaşmak isteyen kişiler, cildini uzun vadeli olarak dış etkenlere karşı korumak isteyenler bu uygulamayı rahatlıkla yaptırabilir.



UYGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Baby Face Beauty tedavisinde kullanılan serumlar CDS sistemine özel olarak üretilmiş ve ürünlerin saflığını sağlamak üzere az sayıda içerikle kullanıma sunulmuş. Büyüme faktörü içeren, askorbik asid, traneksamik asid, retinol ve resveratrol içeren klinik kullanıma sunulmuş formları bulunuyor. Kişinin cilt ihtiyacına göre belirlenen Baby Face Beauty protokolü için özel hazırlanmış serumlar belirleniyor. Lazer enerjisi ile anesteziye ihtiyaç duymaksızın, mikro atımlarla ürünün alt tabakalara geçişini sağlayan kanallar açılıyor ve ardından hazırlanan serum uygulanıyor.



SEANS ARALIKLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Cildin gereksinimlerine göre değişmekle birlikte dört seans öneriliyor. 7-10 gün aralıklarla uygulanıyor. Kişinin ihtiyacına göre advance uygulaması ile ayda bir kez yapılabiliyor. Uygulama sonrası kişiler günlük hayatına devam edilebiliyor. Uygulamada iyileşme dönemi yok. Bu uygulamayı yaptıran kişiler, işlemin sonuçlarının etkisini birkaç gün içinde hissediyor. Cildinizin onarım ve yenilenme süreci devam ettikçe etkinin arttığını fark ediyorsunuz.