Daha yaşlı gösteren 3 makyaj hatası

Nouveau Lashes ve HD Brows şirketlerini kuran kalıcı makyaj ve microblading sanatçısı 55 yaşındaki Karen Betts, yaşlanmaya karşı en sık görülen makyaj hatalarını ve bunun yerine ne yapmanız gerektiğini anlatıyor.

Sanatçı, doğal görünümün geri döndüğünü açıkladı ve şunu tavsiye etti: 'Görünüşünüzü güncel hale getirmek için yapmanız gereken şey, sadeleştirilmiş makyaj görünümleridir'.

Günümüz makyajının 'tamamen incelik, doğal özellikleri ve zaten var olanı geliştirmekle ilgili olduğunu ve insanlara kendi ciltlerinde kendilerine güvenme gücü verdiğini' vurguluyor.

Karen Betts, burada insanları yaşlandırdığına inandığı üç makyaj hatasını paylaşıyor...

1. Kanatlandırmayın

Karen'ın ilk tavsiyesi, göz kaleminizi yada eyelinerınızı kanatlandırmamaktır, çünkü ürünü ağırlaştırmak ve istediğinizden daha kalın bir sonuç elde etmek kolay olabilir.

'Kirpik çizgisine mikro astar çekmek daha dolgun, daha kalın görünümlü kirpiklere sahip olmanın ince bir yoludur ve doğal göz şeklini geliştirir - ancak bu hassas bir sanattır.

"Mikro kalemi uygulamak zordur. Birçoğumuz istediğimiz boyutu iki katına çıkarır ve daha cesur bir görünüm elde ederiz, bu da yaşlandırıcı olabilir ve eski görünebilir.

Bunun yerine, kirpik çizgisini yoğunlaştıran yeni bir mikro gölgelendirme tekniği olan kalıcı makyaj tekniği Lash Density'i öneriyor.

Uzman şöyle diyor: 'Pigment, kirpik çizgisine ince bir derinlik ve renk katmak için her bir doğal kıl arasına yayılarak göz kalemi, maskara veya uzatmaya gerek kalmadan daha dolgun, daha kalın görünümlü kirpiklerin ortaya çıkmasını sağlıyor."Açık renkli kirpiklere sahip olanlar için siyah yerine daha ince bir renk seçebilirsiniz. Bu gerçekten doğal görünümlü kalıcı makyajın özüdür.

2. Kaşlarınızın zamansız kalmasını sağlayın

2016'nın 'sabun kaş' trendinden 90'ların ince kaşına kadar popüler olan şeyler sürekli değişiyor. Karen, kaşlarınızı yaptırmayı planlıyorsanız, 'her yüze uymayacağı ve modası geçmiş ve yaşlandırıcı olabileceği' için sadece en son trendi tercih etmemenizi tavsiye ediyor.

Bununla birlikte, daha doğal kaş şekillerini geliştirmeye yönelik yenilik ve yeni tekniklerin tamamen arkasında durabileceği bir şey olduğunu söylüyor:

"TikTok'ta milyonlarca kez izlenen kaş laminasyonu hala trend ve her yıl büyümeye devam ediyor. Hala bunu isteyen çok sayıda müşterimiz ve bu konuda eğitim almak isteyen çok sayıda profesyonelimiz var. Doğru yapılırsa harika bir şekil elde edebilirsiniz."

Kaş laminasyonu daha ince kaşların daha dolgun ve kabarık görünmesini sağlayabilir ve simetriyi düzeltebilir, hatta daha genç bir görünüm sağlayabilir.

3. İnce dudak kalemi kazanır

Kozmetik sanatçısı son olarak, kalıcı makyajla ilgili hâlâ yanlış bir inanış olduğuna inanıyor.

İnsanlar kalıcı dudak kalemi denince, 90'larda gördüklerini hayal ediyorlar; bu da kalın dudak kalemi kullanıldığı için yaşlı bir görünüm verebiliyor.

Karen, 'dudakları geliştirmenin daha doğal bir yolunun 'mikro gölgeleme' dudak kızartma tekniği olduğunu' tavsiye ediyor.

Bu teknikte, daha az sentetik bir sonuç elde etmek amacıyla bu bölgelere pigment yerleştirmek için küçük iğneler kullanılır.