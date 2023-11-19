Her makyaj çantasında bulunması gereken 15 temel makyaj malzemesi

İster her gün doğal bir makyaj görünümüne sadık kalın, ister bir etkinlik için gösterişli olmak isteyin, kolay hazırlanmak ve zahmetsiz rötuşlar için bu temel malzemeleri makyaj çantanızda saklayın. Fırçalardan allığa ve aradaki her şeye kadar bu güzellik araçlarını ve ürünlerini günlük makyaj kontrol listesi olarak düşünün.

Kapatıcı

Kapatıcı her zaman yanınızda bulundurmanız gereken temel makyaj malzemelerinden biridir (her ihtimale karşı). Göz altı halkalarını ve istenmeyen lekeleri gizleyebilecek kremsi bir formül seçin.

Fondöten

Fondöten, herhangi bir makyaj rutininin temelidir, ancak yüzünüzün her yerine sürmenize gerek yoktur. Eşit olmayan cilt tonu veya renk değişikliği gördüğünüz yerlere uygulayın. Sıvı fondöten kadar kapatıcılığa ihtiyacınız yoksa veya biraz daha hafif bir fondöten tercih ediyorsanız bunun yerine renkli bir nemlendirici kullanmayı düşünün.

Allık

İş allık seçmeye geldiğinde, elmacık kemiklerinize biraz renk katan sıcak bir ton arayın.

Yarı Saydam Sabitleme Pudrası

Sonunda yarı saydam pudranın hızlı ve hafif bir şekilde uygulanması makyajı sabitler ve parlamayı kontrol eder. Yağlı bir T bölgeniz varsa veya kolayca terliyorsanız, özellikle parlamayı önleyen bir sabitleyici pudra tercih edebilirsiniz. Sorunlu noktaya fondöten uygulayın, pudra ile sabitleyin, bir miktar kapatıcı uygulayın ve ardından tekrar pudra ile sabitleyin.

Maskara

Uyanıp bu gözleri belirginleştirmenin kirpiklerinizi belirginleştirmekten daha iyi bir yolu yoktur ve ihtiyacınız olan tek şey iyi bir maskaradır. Temel siyah maskarayı (veya açık renk saçlarınız ve kirpikleriniz varsa koyu kahverengi) kullanın. Suya dayanıklı maskara kullanıp kullanmamak tercih meselesi. Maskarayı dikkatli bir şekilde çıkararak kirpiklerinizi koruduğunuzdan emin olun.

Nötr Göz Farı

Nötr bej veya sütlü kahve göz farı, üst kapak boyunca kaydırıldığında hızlı bir parlatıcıdır.

Belirginleştirici Göz Farı

Biraz daha belirgin bir gölge için sıcak kahverengi veya kömür grisi gibi orta nötr bir renk tonu seçin. Derinlik katmak için gölgeyi kaş kemiğinin hemen altındaki göz kıvrımına fırçalayın.

Göz Kalemi

Daha koyu göz farı tonunuzu kirpikleriniz boyunca bir astar olarak kullanabilir veya gözlerinizi belirginleştiren ve vurgulayan ince bir çizgi oluşturmak için koyu kahverengi veya siyah bir kalem kullanabilirsiniz.

Ruj

Biraz renge ne dersiniz? Bir renk dokunuşunun dudaklarınız, yüzünüz ve ruh haliniz için neler yapabileceğini görünce şaşkına döneceksiniz. Şu anda kendinizi cesur hissetmiyor musunuz? Bunun yerine doğal pembe veya ten rengi bir ruj tercih edin.

Kabarık Pudra Fırçası

Makyajınızı bitirdikten sonra büyük, yuvarlak bir makyaj fırçasını sabit pudranızın üzerine serpin.

Allık fırçası

Bu fırça, büyük pudra fırçanızdan biraz daha küçüktür; yanaklara renk vermek ve elmacık kemikleri boyunca dağıtmak için uyfun boyuttadır.

Göz farı fırçası

Temel bir başlangıç ​​makyaj seti, tek bir kaydırmayla tüm göz kapağınızı kaplayan, her yeri kaplayan bir göz farı fırçası içermelidir.

Kırışıklık Fırçası

Bu daha küçük, yuvarlak göz farı fırçası, belirginleştirmek için daha koyu bir renk tonu eklediğinizde kıvrımın içine girecektir.

Göz Kalemi Fırçası

Gözleri hizalamak için küçük, düz, açılı bir fırça kullanılabilir veya cansız kaşlara bir miktar kaş pudrası eklenebilir.

Cımbız

Kaşlarınızın çevresinde ortaya çıkan başıboş tüyleri temizlemek için makyaj çantanızda bir cımbız bulundurun.