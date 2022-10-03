Dermatologlara göre sağlıklı cilt için gerekli olan çok önemli bir şey var

Herkes cildinin sağlıklı olmasını ister, cildin zarar görmesini önlemeye çalışır. Bunun için herkesin yapması gereken çok önemli bir şey var: Cildi güneşten korumak.

Wayne State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden kurul onaylı dermatolog Steven Daveluy, Newsweek'e güneş kreminin cilt hasarını önleme konusunda "en önemli şey" olduğunu söylüyor. Güneşe maruz kalma, özellikle ultraviyole B (UVB) ışınlarına maruz kalma, vücutta D vitamini üreten bir süreci başlatır - diğer işlevlerin yanı sıra kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemli bir besindir.

Ancak Daveluy'e göre vücudun D vitamini düzeylerini artırmak, cilt kanseri geliştirme riskini açık olmak anlamına gelmemeli. Develuy, "Cildinizi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korumak önemlidir" diyor. Daveluy, ideal olarak cilt tonunuzun tüm yıl boyunca kabaca aynı renkte kalması gerektiği görüşünde.

Dermatologlar, güneşe maruz kalan alanlarda güneş kremi kullanmak, şapka ve kıyafet giymek ve mümkün olduğunda gölge aramak dahil, kendinizi güneş ışınlarından korumanın birkaç yolu olduğunu söylüyor.

Cildinizi korumazsanız, cilt kanseri, ciltte renk değişikliği, hiperpigmentasyon, çiller, kırışıklıklar ve kösele cilt geliştirme riskini artırırsınız. Daveluy, "Güneş kremi, cilt kanseri ve cilt yaşlanması dahil cilt sorunlarının önlenmesine yardımcı olacaktır. Hayatınız boyunca güzel bir cilt istiyorsanız, güneş kremi arkadaşınızdır" yorumunu yapıyor.

YAZ VE KIŞ DAHİL: CİLDİNİZİ KORUYUN

Daveluy, güneş koruyucu kullanımı söz konusu olduğunda güneş ışığında dışarıda olduğunuz her zaman kullanmayı öneriyor. Buna yaz da kış da dahil.

Amerikan Dermatoloji Akademisi (AAD) kurulu sertifikalı dermatolog Chris Adigun ise Adıgün, "Kış aylarında UVB ışınları azalır, ancak UVA ışınları azalmaz." Dedi. "UVA ışınları, UVB ışınlarından daha fazla hasara (mutajenik ve UV kaynaklı cilt hasarı) neden olur. Hastalara güneş koruyucularını diş macunlarının hemen yanına koymalarını tavsiye ediyorum. Dişlerini fırçala, güneş kremi sür" yorumu yapıyor.

Hangi SPF en iyisidir?

SPF, güneş koruma faktörü anlamına gelir ve sayı, söz konusu güneş kreminin güneş yanığına karşı ne kadar iyi koruduğunu gösterir.

AAD'ye göre, UVB ışınlarının yüzde 97'sini engelleyen en az 30 SPF'ye sahip bir güneş kremi kullanmalısınız. Daha yüksek SPF sayıları bu UVB ışınlarının daha fazlasını engelleyebilir. Ancak hiçbir güneş kremi tüm bu radyasyonu tamamen engelleyemez. SPF, güneş kreminin sizi ne kadar süre koruyacağının bir göstergesi değildir. AAD'ye güneş kremi yüzdükten veya aşırı terledikten sonra tekrar uygulanmalıdır.

Dermatologlar, dışarı çıkmadan yaklaşık yarım saat önce maruz kalan bölgelere bir kat sürmenizi önerir. Maksimum koruma için yeterli miktarda uygulamanız ve hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı özel olarak koruyan geniş spektrumlu bir güneş kremi kullandığınızdan emin olmanız da önemlidir.