Dinlenmiş bir cilt görünümü yaratan, en iyi 5 aydınlatıcı
Doğru seçilmiş bir aydınlatıcı, cilde yorgunluk izlerini silerek taze bir ışıltı kazandırır. 2026’nın öne çıkan formülleri, simli bir görünümden kaçınarak ciltle bütünleşen doğal bir parlaklık sunuyor. İşte seçkimizde yer alan 5 favori aydınlatıcı...
Yorgun bir cildi canlandırmanın en zahmetsiz yolu, doğru noktaya dokundurulan kaliteli bir aydınlatıcıdan geçiyor. Kapatıcılardan çok daha taze bir görünüm sunan bu ürünlerde temel kural, abartılı ve metalik bir görünümden kaçınmak. 2026 seçkimizde yer alan favori ürünlerimiz, cildi ağırlaştırmadan parlatan şeffaf jellerden ve ince yapılı pudralardan oluşuyor.
Doğal bir ışıltı yakalamak için formül seçimi kritik bir rol oynuyor. Belirgin simler yerine ince öğütülmüş sedefli veya şeffaf balm yapısındaki ürünlere yönelmek, çok daha profesyonel bir sonuç veriyor.
Özellikle jel formüller, cilde o çok sevilen sağlıklı ve nemli "cam cilt" yansımasını kazandırıyor. Ürünü cilde hafifçe yedirerek uyguladığınızda, makyajdan ziyade ışığın vurduğu sağlıklı teniniz ön plana çıkar. Cilde dinlenmiş ve taze bir görünüm kazandıran bu formüller, 2026’nın en favori makyaj tercihleri arasında yer alıyor.
RARE BEAUTY
Positive Light Liquid Luminizer
Rare Beauty’nin bu likit aydınlatıcısı, cilde ipeksi ve yumuşak bir bitiş kazandırmayı hedefliyor. İçeriğindeki ışığı yansıtan inci taneciklerinin yanı sıra lotus, gardenya ve beyaz nilüferden oluşan bitkisel karışım, cildin doğal ışıltısını destekleyen bir yapı sunuyor. Hafif formülü sayesinde uygulama kolaylığı sağlayan ürün, çok yönlü bir kullanım imkanına sahip.
DIOR
Forever glow maximizer
Dior’un Forever serisine ait bu likit aydınlatıcı, içeriğindeki ultra ince sedefli pigmentlerle cilde uzun süre kalıcı bir parlaklık kazandırıyor. "Yok gibi" bir makyaj bitişi hedefleyen formülü, ışıltıyı cilt yüzeyinde yapay bir katman oluşturmadan, doğal bir yansıma şeklinde sunuyor.