Cildinizdeki çatlakları gizlemenin en pratik yollarından biri onları bronzlaştırmak. Özel cihazlarla yapılan uygulamalarla çatlaklarınızı bronzlaştırarak kaybedebilirsiniz.

Biodermogenesi; düzenli güneşlenme ve solaryum uygulamalarının etkinliğini arttırmak, vücutta yer alan çatlakların da bronzlaşmasını sağlamak için çatlaklar üzerinde yer alan melaninin aktif edilmesine yardımcı olan bir uygulama. Biodermogenesi uygulaması ile birlikte üç-beş seans arası, vücutta yer alan çatlaklarda bronzlaşma oluşmaya başlıyor. Yaz aylarında vücuttaki çatlakların gizlenmesi, bronz ten sayesinde çatlağın ön plana çıkmadığı bir vücut için koltuk altı, kulak ve genital bölgeler hariç tüm tüm bölgelere uygulanabiliyor.



Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Naci Çelik, Biodermogenesi uygulamasının özelliklerini anlattı: “Sıklıkla kullanılan yöntemlerden birisi. Bir çatlak geçirme uygulamasından daha fazla özelliği bulunuyor. Deride dalgalanma veya gevşeklik gibi problemler Bi-One seanslarından sonra gözlenmiyor. Yine Bi-One seansları, deri kalitesini düzeltmeye de yardımcı oluyor. Zaten gerilmiş olan derinin ayrıca gençleşmesini de sağlıyor. Aynı zamanda, ameliyat izlerini düzeltme gibi bir etkisi de bulunuyor. Bi-One’ı diğer yöntemlerden ayıran belirgin özellik, işlem sırasında ve sonrasında büyük kolaylık sağlaması. Kişi, uygulama sırasında ağrı hissetmiyor. Sonrasında ise herhangi bir yan etki olmuyor. Ayrıca, isterseniz hemen mayonuzu giyip güneşlenmeye başlayabilirsiniz.”

Biodermogenesi yöntemi; vücudun ısıl veya mekaniksel hasara uğramasına imkan vermeden, bio-rejenerasyon yani kendince yapılanmasını sağlayan, çatlaklara karşı hızlı dönüş veren, dermotolojik tedavilerde son yılların önemli teknolojik sistemlerinden biri. Odaklı elektromanyetik dalga ve özel mikroakımların sinerjisi ile her seansın ardından yüzde 400 oranında mitoz gerçekleşiyor. Sadece yeni kolajen ve elastin üretilmesine yardımcı oluyor.



* Formsante dergisinden alınmıştır.