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Ayşe Tolga'dan çilli yüzler için bir maske önerisi...

Malzemeler

• 3 adet taze çilek

• 2 tatlı kaşığı tam yağlı yoğurt

• 2 damla Frankincense günlük esansiyel yağı

• 1/2 tatlı kaşığı kozmetik kil (Kaolin)



Uygulanışı

Çileği ezip (yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar) suyunu yoğurt, günlük esansiyel yağı ve kille karıştırın. Karışımı yeni yıkadığınız cilde sürün. Maske 20 dakika yüzünüzde kalsın, sonra ılık suyla ıslattığınız bir tülbentle silin. Son olarak nemlendirici sürün. En iyi sonucu elde etmek için cildiniz yağlı veya normalse her gün, kuruysa haftada iki defa bu maskeyi uygulayın.