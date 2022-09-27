Doğal yolla göğüs büyür mü? İşte sıkı ve daha büyük görünen göğüsler için öneriler

2000 yılında dünya genelinde yapılan Göğüs Büyüklüğü Memnuniyet Anketine 18.541 kadın katıldı. Araştırmada kadınların %47.5'i şu anda sahip olduklarından daha büyük göğüsler istedi, %23.2'si daha küçük göğüsler istedi ve %29.3'ü mevcut göğüs ölçülerinden memnun kaldı. Araştırmaya göre kadınların yüzde 71'i mevcut meme büyüklüğünden memnun olmadığını gösterdi. Peki, doğal yolla göğüs büyür mü? Meme büyüklüğü konusunda memnun olmayanlar için doğal öneriler neler? Bu makalede bu sorunun yanıtına bakıyoruz.

DOĞAL YOLLA GÖĞÜS BÜYÜR MÜ?

Öncelikle internette arandığı şekliyle doğal yolla göğüs büyür mü sorusunun yanıtına bakalım. Sağlık sitesi healthline bu soruya şu yanıtı veriyor: Kısa cevap: Göğüslerinizin şeklini doğal olarak değiştirebilmeniz pek olası değildir. Göğüslerinizin boyutunu ve şeklini değiştirmek genellikle göğüs büyütme (diğer adıyla implantlar) gibi cerrahi bir işlem gerektirir. Bunun nedeni, göğüslerinizin boyutunu aşağıdakilerin bir kombinasyonu ile belirlemesidir:

genetik

hormonlar

vücut ağırlığı

yaşam tarzı

hamilelik gibi potansiyel yaşam evresi



GÖĞÜSLERİ AMELİYATSIZ BÜYÜTME YOLLARI

Yukarıda da gördüğümüz gibi healthline göğüs büyütme için doğal olarak yapılabilecek az şey olduğunu söylüyor. Ancak bunun yanı sıra göğüs egzersizleri dokuların altındaki göğüs kaslarının genel görünümünü değiştirir. Yani çeşitli antrenmanlar göğüs dokusu boyutunda, kuvvetinde, tonunda ve yoğunluğunda değişiklik yapabilir. Burada ince bir ayrım var. Egzersiz ile göğüs kaslarının yapısını güçlendirmek ile meme boyutunu büyütmek farklı şeyler.

Göğüslerin yağ dokusunun altında pektoral adı verilen kaslar bulunur. Simplexity Fitness sertifikalı bir kişisel antrenör olan Anel Pla da Insider'a "Göğüs kaslarını ve çevredeki kasları çalıştırarak, onları sıkılaştırabilir ve tonlandırabilir ve duruşunuzu iyileştirebilir, her ikisi de size daha büyük göğüsler görünümü verebilir" diyor .

YİYECEKLER GÖĞÜS BÜYÜTÜR MÜ?

Katy W. Varwick, healthline'daki makalesinde "Göğüs boyutunu doğal olarak büyütmek istiyorsanız, buzdolabınıza bakmayın. Göğüs büyütmek için hiçbir yiyecek veya yemek planı klinik olarak gösterilmemiştir. Bununla birlikte, kilo almak göğüslerinizin boyutunu ve vücudunuzun geri kalanını artırabilir. Aradığınız sonuç bu değilse, diyet dışında göğüslerinizin daha büyük görünmesine yardımcı olabilecek seçenekler de var" diyor ve sıkı, iri memeler için şu egzersizleri öneriyor:

GÖĞÜSLERİN DAHA BÜYÜK GÖRÜNMESİ İÇİN ÖNERİLER

"Doğru egzersizler göğüs kaslarının yanı sıra sırt ve omuz kaslarınızı geliştirmek için çok etkili olabilir. Bu, göğüslerinizin daha büyük, daha yüksek ve daha sıkı görünmesine yardımcı olabilir. Denemek için bazı egzersizler şunları içerir:

Şınav

Bench Press (Kişisel antrenör olan Anel Pla, Insider'a bench press'in göğsünüzün ortasını hedeflemek için en iyi göğüs egzersizi olduğunu söylüyor. Pla, "Bu egzersizin ana odak noktası göğüs kasınızın ortasında olduğundan, göğsün ortasını öne doğru iterek daha büyük görünmesini sağlar" diyor.)

(Kişisel antrenör olan Anel Pla, Insider'a bench press'in göğsünüzün ortasını hedeflemek için en iyi göğüs egzersizi olduğunu söylüyor. Pla, "Bu egzersizin ana odak noktası göğüs kasınızın ortasında olduğundan, göğsün ortasını öne doğru iterek daha büyük görünmesini sağlar" diyor.) Dumbell göğüs presi

Evde yapabileceğiniz bir hareket. Göğüs ve omuz kaslarını hedefler. Evde dumbell yoksa su şişesi de kullanabilirsiniz. Düz bir banka uzanabilirseniz ideal olacaktır.

-Her iki elinizde birer dumbell alın.

-Dizleriniz bükülü, ayaklarınız yere düz ve hafif aralıklı olarak yatın.

-2 ila 3 set 8 ila 12 tekrar yapın.

Chest Press







Ayaklar yerde, dizler bükülü, beli topa yaslayarak sırt üstü yatın. Ellerinize birer dambıl, su şişesi alabilir ya da kendi vücut ağırlığınızla hareketi uygulayabilirsiniz. Dirsekler 90 derece, parmaklar tavanı gösterirken kalçayı yere doğru bırakın. (Bkz)

Nefes verirken dirsekleri tavana doğru düzeltirken kalçayı da yukarı itin (B). Nefes alırken, başlangıç pozisyonuna geri dönün (A). 10-12 kez tekrarlayın.

Kobra duruşu







Sağlık sitesi Formsante Kobra duruşu için şu bilgileri paylaşıyor:

1- Yüzüstü pozisyonda mata uzanın. Ellerinizi omuzların altına gelecek şekilde yerleştirin. Bacakları kalça genişliğinde açın.

2- Nefes alarak, omurgayı ileri ve yukarı doğru bel esnekliğiniz izin verdiği ölçüde kaldırın.

3- Burada 5-10 nefes kalın. Her nefeste göğüs kafesi kemiğinizi ileri doğru uzattığınızı düşünün.

Bu hareketin faydaları ise şöyle: Yorgunluk ve stresi giderir. Göğüs kafesi ve omurgayı esnetir, kol ve omuzları güçlendirir. Göğüs kafesini açarak, kalp ve akciğerlerin temizlenmesini, rahatlamasını sağlar. Ancak şöyle de bir uyarı var: Omuzların kulaklardan uzak ve boynun rahat olmasına özen gösterin. Bel ve omurgada sorun varsa uzman bir eğitmen gözetimi olmadan yapmayın.

Push Up Versiyon



Formsante'de göğüsler için önerilen bir diğer hareket ise bu şekilde uygulanıyor. Eğitmen Simge Duman'ın gösterdiği bu şınav versiyonu göğüs kasları başta olmak üzere tüm vücudu çalıştırıyor. Bu hareketi yaparken dizlerinizin üzerine yerleşin. Ellerinizi omuz hizasında matın dışında kalacak şekilde yerleştirin (A). Karın kaslarını kontrollü tutarak yavaşça göğsünü zemine doğru yaklaştırın. Dirseklerin yana doğru açık olsun (B). Başlangıç pozisyonuna dönmek için vücudunuzu yavaşça yukarı itin ve tekrarlayın. Hareketi 10 kez tekrar edin.



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