Saç dökülmesine karşı maske

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Dermatoloji Uzmanı Dr.Filiz Özgür Çavuş'tan saç dökülmesine karşı maske önerisi.

Saçlarda herhangi bir hastalık, beslenme yetersizliği, mikrobik bir hastalığa bağlı olmaksızın bir dökülme mevcutsa aşağıdaki karışım haftada iki defa maske olarak uygulanabilir.

• Yarım tatlı kaşığı Hint yağı

• Yarım tatlı kaşığı tatlı badem yağı

• Yarım tatlı kaşığı susam yağı

• 2 ampul Bepanthene

• 2 ampul E vitamini

Karıştırıp saçlı deri nemliyken saç diplerine yedirin. Streç filmle saçlı deriyi sarın. Bir saat bekletin. Bir saat sonunda ılık su ile şampuanlayın, iyice durulayıp, kompres yaparak saçların nemini alın.