Saç uzatan maskeler

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Saçlarınızın daha hızlı uzamasını mı istiyorsunuz? Saç uzatan bu maskeleri deneyin!

TARÇIN MASKESİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1,5 çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı

Zeytinyağını kısık ateşte ılıtın. Bir kaseye alarak içine diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırarak saç diplerinize masaj yaparak sürün. 10 dakika bekledikten sonra güzelce yıkayın.





YEŞİL ÇAY MASKESİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı yeşil çay (demlenmiş)

1 yumurta sarısı?

1 yemek kaşığı hardal tozu



Hazırlanışı

Malzemeleri iyice karaştırın. Saç köklerinize masaj yaparak tüm saçlarınıza sürün. 15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın.

