Saç uzatan maskeler
Saçlarınızın daha hızlı uzamasını mı istiyorsunuz? Saç uzatan bu maskeleri deneyin!
TARÇIN MASKESİ
Malzemeler
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı bal
1,5 çay kaşığı tarçın
Hazırlanışı
Zeytinyağını
kısık ateşte ılıtın. Bir kaseye alarak içine diğer malzemeleri ekleyin
ve karıştırarak saç diplerinize masaj yaparak sürün. 10 dakika
bekledikten sonra güzelce yıkayın.
YEŞİL ÇAY MASKESİ
Malzemeler
2 yemek kaşığı yeşil çay (demlenmiş)
1 yumurta sarısı?
1 yemek kaşığı hardal tozu
Hazırlanışı
Malzemeleri iyice karaştırın. Saç köklerinize masaj yaparak tüm saçlarınıza sürün. 15 dakika bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın.