Demet Özdemir'den yeni pozlar: "Huzur zamanları"
Başrollerini Çağatay Ulusoy ile paylaştığı "Eşref Rüya" dizisinde canlandırdığı 'Nisan Akyol' karakteriyle ekranlara damga vuran Demet Özdemir, yoğun ve yorucu geçen sezonun ardından dinlenmeye çekildi. Ünlü oyuncu, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Son dönemin en popüler oyuncularından Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
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Yoğun geçen dizi sezonunun ardından dinlenmeye çekilen 33 yaşındaki güzel oyuncu, tatilinden yeni karelerini hayranlarıyla paylaştı.
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Özdemir, huzurlu anlarını gözler önüne seren pozlarına "Huzur zamanları" notunu düştü.
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Çağatay Ulusoy ile başrollerini paylaştığı "Eşref Rüya" dizisindeki 'Nisan Akyol' karakteriyle ekranlara damga vuran yıldızın bu paylaşımları, kısa sürede gündem oldu ve 280 binden fazla beğeni ile yorum aldı.