Saçlarınızın daha canlı ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız, Diyetisyen Ferin Batman'ın tarifi tam size göre!

Malzemeler

• 2 su bardağı kaynatılmış su

• 8 dal kurutulmuş ebegümeci (hibiscus) veya 2 adet hazır ebegümeci çay poşeti

• 1/2 su bardağı çilek

• 1/2 su bardağı ahududu

• 1 orta boy muz

• 10 adet taze nane yaprağı



Hazırlanışı

Kaynar su ile bir kase ebegümeci çiçeği kurusu ya da poşet çayını 20 dakika demleyin. Soğumasını bekleyin. Soğuyan çayı blender’a koyup çilek, ahududu, muz ve naneyi ekleyin. Pürüzsüz olana dek karıştırın. Soğukken tüketin. Ekstra serinletici olmasını isterseniz buz ekleyin.



BİLİYOR MUSUNUZ?

Ebegümecinin kökleri ve sapları, özellikle cilt ve saç sağlığı için yaygın olarak kullanılır. Bağırsak temizleyici özelliği de var.

