Malzemeler
• 1/2 su bardağı kefir
• 1/2 su bardağı maydanoz
• 1 adet salatalık
• 1 adet elma
• 2 yemek kaşığı taze nane yaprağı
• 1 yemek kaşığı keten tohumu
• 2 adet hurma
Hazırlanışı:
Hurmanın çekirdeklerini çıkarın. Nane yaprakları ve maydanozu doğrayın. Geri kalan tüm malzemeyle birlikte blender’dan geçirin.
Kefir, canlı probiyotikler ile cilde ışıltısını geri kazandırır. Maydanoz, salatalık cildi canlandırır, Hindistan cevizi yağı ise nemlendirir. Limondaki C vitamini cilt tonunu dengeler ve nane cilt dokusunu güçlendirir.