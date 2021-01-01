Yağ yakıcı detoks yaparak sağlıklı ve genç kalın.

Yağ yakıcı detoks



1. Gün

Sabah uyanınca

1 büyük bardak yağ yakıcı



Yağ yakıcı

Malzemeler:

2 adet salatalık

2 yaprak beyaz lahana

20 dal saplarıyla birlikte maydanoz

3 yaprak marul

1 limon

1 yeşil elma

1 ince dilim zencefil

Yarım çay kaşığı toz zerdeçal



Hazırlanışı:

Malzemelerin tümünü katı meyve sıkacağına atarak suyunu çıkarın.



Kahvaltı

Karabuğdaylı omlet

Malzemeler:

1.5 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday

2 adet yumurta

10 dal doğranmış dereotu

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı muskat rendesi



Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri çırpıp yarım yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş teflon tavada kısık ateşte her iki tarafını da çevirerek pişirin.



Kahvaltıdan sonra

90 dakika tempolu yürüyüş ya da 45 dakika interval kardiyo yapın.



Ara öğün

• 1 dilim ananas, 2 kuru erik





Öğle yemeği

Buğday ruşeymli kırmızı mercimek çorbası

Malzemeler:

2 yemek kaşığı haşlanmış kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı buğday ruşeymi

3 adet doğranmış arpacık soğanı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay bardağı laktozsuz süt

Yarım yemek kaşığı sızma zeytinyağı



Hazırlanışı:

Bir tencereye sızma zeytinyağını koyun ve soğanları hafifçe kavurun. İçine buğday ruşeymini ekleyin biraz daha kavurun. Arkasından mercimekleri ekleyip su ekleyin. 10 dakika kadar pişmeye bırakıp arkasından çok yavaş laktozsuz sütü ekleyin, karıştırın. İstediğiniz kıvama göre daha fazla su ekleyebilirsiniz. Pişince blender’dan geçirip içine kırmızı pul biber ekleyin.



Ara öğün

Yeşil detoks içeceği

Malzemeler:

2 salatalık

1 kereviz

2 orta boy havuç

20 dal saplarıyla birlikte maydanoz

1 kırmızı pancar

1 çay kaşığı keten tohumu yağı veya tane keten tohumu



Hazırlanışı:

Tüm sebzeleri yıkayıp temizledikten sonra katı meyve sıkacağına atıp suyunu çıkarın ve keten tohumunu ekleyerek için.



Akşam yemeğinden önce

90 dakika hızlı tempolu yürüyüş ya da 45 dakika koşu ya da 60 dakika fitness yapın.



Egzersiz sonrası

Protein içeceği

Malzemeler:

1 dilim ananas

1 bardak laktozsuz süt

1 çay kaşığı süt tozu (kahve beyazlaştırıcısı değil)



Hazırlanışı:

Hepsini blender’a atın ve için.



Akşam yemeği

Pancarlı balkabağı çorbası

Malzemeler:

1 dilim bal kabağı

1 orta büyüklükte pancar

2 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 çay kaşığı tane keten tohumu

1 çay kaşığı kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Balkabağı ve pancarı haşlayın, içine kırmızı mercimeği ve istediğiniz miktarda suyu ekleyerek kısık ateşte pişirin. En son kırmızı pul biberi ve keten tohumunu ekleyin. Blender’dan geçirin.





2. Gün

Sabah uyanınca

• 1 fincan kırmızı çay veya beyaz çay



Kahvaltı

• Kuru meyveli yulaf

Malzemeler:

5 yemek kaşığı yulaf

1 bardak laktozsuz süt

1 dilimlenmiş kuru incir

1 tatlı kaşığı goji berry

2 yemek kaşığı nar

5-6 adet çiğ badem



Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın, tüketmeden önce yulafların şişmesi için birkaç dakika bekleyin.



Kahvaltıdan sonra

90 dakika tempolu yürüyüş ya da 45 dakika interval kardiyo yapın.



Ara öğün

• 6 kaşık yağsız yoğurt, 1 rendelenmiş salatalık, çeyrek limonun suyunu karıştırarak yiyin.



Öğle yemeği

• Peynirli mücver

Malzemeler:

2 orta boy kabak

1 adet çok ince doğranmış acı biber

1 yemek kaşığı buğday ruşeymi

1 yemek kaşığı rendelenmiş eski kaşar

2 adet çok küçük doğranmış arpacık soğanı

1 çay kaşığı karabiber ve kırmızı pul biber

İstediğiniz kadar doğranmış maydanoz ve dereotu



Hazırlanışı:

Kabakları haşlayıp, suyunu süzüp rendeleyin. İçine buğday ruşeymini, küçük doğranmış arpacık soğanını, ince doğranmış biberi, kaşarı, maydanozu, dereotunu ve baharatları ekleyip karıştırın. Köfte şekli verip yağlı kağıtta fırına atın. Üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişirin.



Öğle yemeği

• Karabuğdaylı armut

Malzemeler:

1 orta boy armut

1 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday



Hazırlanışı:

Armutu rendeleyip karabuğday ile karıştırın.





Akşam yemeğinden önce

60 dakika interval kardiyo yapın.



Akşam yemeği

• Domates soslu falafel

Malzemeler:

3 yemek kaşığı haşlanmış nohut

1 dal taze soğan

10 dal maydanoz

10 dal dereotu

1 yemek kaşığı tahin

1-2 adet dövülmüş sarımsak

50 gr karabuğday unu ya da buğday ruşeymi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı domates rendesi

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon ve karabiber



Hazırlanışı:

Nohutları akşamdan yıkayıp, ıslatıp, haşlayıp süzün. Soğanı, maydanozu, dereotunu küçük küçük doğrayın. Nohutu ekleyin, üzerine tahini ve zeytinyağını dökün. Karabuğday ununu veya buğday ruşeymini de ekleyip iyice yoğurun. Köfte şekli vererek yağlı kağıt üzerinde fırına atın.



Sosu için; zeytinyağına biber salçasını ekleyip biraz çevirin. Domates rendesini ve dövülmüş sarımsağı ekleyin. Kimyon ve karabiberi de ekleyip, pişen falafelin üzerine dökün.



3. Gün

Sabah uyanınca

• Ödem atıcı içecek

Malzemeler:

2 orta boy salatalık

2 ince dilim ananas

Çeyrek demet saplarıyla birlikte maydanoz

3 kereviz sapı

Yarım limon



Hazırlanışı:

Hepsini katı meyve sıkacağına atın; içeceğiniz hazır.



Kahvaltıdan önce

90 dakika hızlı tempolu yürüyüş veya 60 dakika fitness yapın.





Kahvaltı

• Kinoa’lı pancake

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kinoa

1 yemek kaşığı karabuğday unu

1 çay kaşığı vanilya

1 adet yumurta

3 tam ceviz içi

1 çay bardağı laktozsuz süt (süt daha az ya da daha çok olabilir, karışımın kıvamı cıvık muhallebi gibi olmalı)



Hazırlanışı:

Kinoa’yı haşlayıp karabuğday unuyla karıştırın, içine vanilya, yumurta, sütü ekleyip iyice çırpın. Buzdolabında 5-10 dakika bekletin. Teflon tavaya çok az sızma zeytinyağı koyun. Karışımdan çok az ekleyip arkalı önlü pişirin. Ceviz ile birlikte tüketin.



Ara öğün

• 2 küçük boy dilimlenmiş havuç, yarım limon suyu



Öğle yemeği

• Sütlü ıspanak çorbası

Malzemeler:

1 demet ıspanak

2-3 arpacık soğanı

1 adet küçük tatlı patates

1 çay bardağı laktozsuz süt

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı muskat rendesi



Hazırlanışı:

Ispanakları yıkayıp, doğrayın. Doğranmış soğanları sızma zeytinyağında hafif kavurun. Rendelenmiş patatesleri tavaya koyun, üzerine biraz su ekleyerek pişirin. Ispanakları ve sütü ekleyin. Baharatlarla lezzetlendirin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin.



Ara öğün

• 1 bardak domates suyunun içine 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çorba kaşığı limon suyunu ekleyin, karıştırıp için.



Kahvaltıdan önce

90 dakika tempolu yürüyüş ya da 60 dakika interval kardiyo yapın.



Akşam yemeği

• Karabuğdaylı köfte

Malzemeler:

200 gr kıyma et

1 yemek karabuğday unu

4 tane rendelenmiş arpacık soğanı

İstediğiniz kadar doğranmış maydanoz ve dereotu

Kimyon, kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Bütün malzemeleri karıştırıp, köfte şekli verin ve yağlı kağıtta fırında pişirin.



