Yağlı ciltler için doğal maskeler

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Parlama, sivilce ve siyah noktalarla başınız dertte mi? Doğal maskelerle bu sorunların üstesinden gelebilirsiniz.

Salatalık Maskesi

Malzemeler

2 tatlı kaşık elma sirkesi

2 tatlı kaşığı susam yağı

1 yumurta sarısı

2 adet salatalık



Hazırlanışı

Soyulmuş salatalıktan kesilen 5 kalın dilimi mikserde püre haline getirin. Elma sirkesi, susam yağı ve yumurta sarısını iyice çırpın ve karışımı hazırlayın.



Kullanımı

Karışımı, yüz, boyun ve dekolte bölgenize uygulayarak 45 dakika bekletin ve ılık su ile temizleyin.



