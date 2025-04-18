Doğduğunuz aya göre hangi rujsunuz?
Hangi ruj tonu sizi yansıtıyor? Doğduğunuz ay, kişiliğinizi ve tarzınızı daha fazla etkiliyor olabilir. Renklerin ruhunuza dokunduğu bu eğlenceli testle sizin ruj renginiz neymiş, birlikte keşfedelim!
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Rujlar, yalnızca bir makyaj malzemesi değil; aynı zamanda tarzımızın, ruh halimizin ve bazen de karakterimizin dışa yansımasıdır. Peki, doğduğunuz ayın sizin enerjinize ve ruj tercihlerinize yön verdiğini hiç düşündünüz mü? Ocak ayında doğanların bordo gibi klasik ve güçlü bir tonda, yaz ayında doğanların ise daha canlı ve cesur renklerde kendini bulması tesadüf değil! Hangi ayda doğdunuz, hangi ruj sizsiniz?
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Ocak – Klasik Bordo
Güçlü, kararlı ve zamansız. Her ortamda dikkat çekmeyi başarırsınız. Derin sohbetlerin kraliçesi sizsiniz.
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Şubat – Lavanta Parıltılı
Romantik ve farklı. Alışılmışın dışında bir enerjiniz var. Hayalperest ama hep bir adım önde!
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Mart – Şeftali Nude
Doğal, taze ve pozitif. Bahar gibi geliyorsunuz… Hem sade hem ışıltılı olmayı iyi biliyorsunuz.