Doğduğunuz aya göre hangi rujsunuz?

Rujlar, yalnızca bir makyaj malzemesi değil; aynı zamanda tarzımızın, ruh halimizin ve bazen de karakterimizin dışa yansımasıdır. Peki, doğduğunuz ayın sizin enerjinize ve ruj tercihlerinize yön verdiğini hiç düşündünüz mü? Ocak ayında doğanların bordo gibi klasik ve güçlü bir tonda, yaz ayında doğanların ise daha canlı ve cesur renklerde kendini bulması tesadüf değil! Hangi ayda doğdunuz, hangi ruj sizsiniz?