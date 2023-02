Dönüşüm hissi: Duygular ve saçlar arasındaki görünmez bağ

Hazırlayan: Baran Alışkan

İlk bakıştan itibaren bir mesajın kodlarını çözmeye yarayan anahtarın, saçların dalgalı, düz ve kıvırcık yollarında gizemli bir keşfe çıkıyoruz. Saçlar, bazılarımız için görünenden daha fazlasını temsil ediyor olabilir fikrini de heybemizdeki diğer düşünceler arasında özenli bir şekilde saklıyoruz. Stilimizden duygularımıza, yaşam tarzımızdan ruh halimize uzanan geniş yelpazesinde saçların dünyası, benliğimizi simgeleyen en görünür ifadelerden biri. Elbette en anlaşılır olanlardan biri de aynı zamanda. Duygu dönüşümlerini açık bir ifadeyle anlatan bu kod çözücü, hislerle doğru orantılı bir mesajı somutlaştırma yeteneğiyle de kendini nadide bir ifade aracı olarak gösterme becerisine sahip.

Usulca hissedilen rüzgarın etkisi altındaki saçlarımız, tüm bu fikir deryası içinde yaratıcı ruhlara sahip saç tasarımcılarıyla dönüşüm hissini görünür hale getiriyor. Hisler ve saçlar arasında var olduğunu iddia ettiğimiz ve tanışık olduğunuz bu bağ ise saç tasarımcılarının imzası ve yeteneklerinin tezahürüyle mesleğinde yıldız isimlerle kelimelere dökülüyor. Saçların gizemli dünyasında yolumuza ışık tutan yaratıcı ruhlar Akın Ünal, Nesrin Can, Mutlu Ahmet Sinan ve İbrahim Zengin’in fikirleri ve ipuçları ise mutlaka bir kenara not edilecek özenli kelimelere yansıyor. Yeni kararların ve hedeflerin öncesinde, dönüşüm hissinin kapısını birlikte aralamaya hazırsanız; saçların dünyasına keyifli bir yolculuğa çıkabiliriz. İhtiyacımız olan anahtar ise yetenekli ellerin ve yaratıcı ruhların fikirlerinde saklı.



AKIN ÜNAL

“Saç, bir insanın en özel aksesuarıdır.”

Saç tasarımcılarının veya kişinin kendi şekillendirdiği her saç telinin bir mesaja aracılık ettiği görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bağlamda; saçlarımız ‘bize dair’ tam olarak neyi anlatıyor olabilir?

Kişinin saç ayrımından, renginden, kesiminden yola çıkarak, kişinin karakterinden izlenimler alabiliriz. Mesela daha marjinal olarak adlandırdığımız mavi, mor, pembe gibi saç rengine sahip olan bir kişinin daha çılgın, renkli bir karaktere sahip olduğunu düşünebiliriz. Günlük hayatta saçlarını doğal hareketiyle şekillendiren birisinin ise daha doğal, salaş veya bohem bir karakter de olduğunu gözlemleyebiliriz bence.

Görünümden ruh haline kadar dönüşüm konusunda kilit bir rol oynadığınız fikri üzerinde duruyoruz… Bu fikirden yola çıkarak, saçlarımız ve duygularımız arasındaki bağı nasıl yorumluyorsunuz?

Duygularımız aslında o gün yapacağımız saç stilini etkileyebiliyor. Stresli bir anımızda saçlarımızın daha çok elektriklendiğini gözlemleyebiliriz. Bu sebepten dolayı saçlarımızı şekillendirirken, saçlarımızla o duygu bağını kurup daha şefkatli ve pozitif dokunuşlarla saçımızı şekillendirdiğimizde yarattığımız imaj ile karşımızdaki insanlara duygularımızı geçirebileceğimizi düşünüyorum.

Saç tasarımcısının sıradan bir gününde mesleki olarak hangi adımlar atılıyor?

Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesinden dolayı sürekli aktif bir araştırmacı olmamız gerekiyor. Ben de boş günlerimde güncel kalarak, bir sonraki işim için hikayedeki karakterimize uyum sağlayacak şekilde gerek geriye dönük gerek güncel olan birçok şeyi araştırıyorum. Ayrıca örnek görseller topluyor ve bu şekilde yeni fikirler ortaya çıkarmaya gayret gösteriyorum. Sonrasında elde ettiğimiz görsellerle yansıtmak istediğimiz ifadeyi, duyguyu karşı tarafa en doğru şekilde aktaracak olanları seçip insanların beğenisine sunuyoruz.

İncelikli bir mesleğin temsilcisi olarak, ilk adımdan bu ana dek uzanan ustalığın arka planını merak ediyoruz. Bu nedenle en kısa yoldan şöyle sormalıyız; saç tasarımcısı nasıl olunur ve saç tasarımcısı olmak için hangi becerilere sahip olmalı?

Her insanın istedikten sonra her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Hayal gücümüzü yüksek tutmalı, el, parmak ve bilek hareketlerimizi geliştirmemiz gerekir. Belki klasik olacak ama gerçekten çok çalışarak, bol pratik yaparak, gördüğümüz ve aklımızdan geçen şeyleri deneyerek bu becerilere sahip olabiliriz.

İlk bakışta ya da detaylarda, sizin imzanızı taşıyan bir saç stili mutlaka nasıl olur?

Hayatta netliği ve şeffaflığı seven bir insanım. Bu yüzden saçta da net dokunuşları, sağlıklı ve pürüzsüz görünümü seviyorum.

Akın Ünal, bu sezonun dikkate alınması gereken saç trendini nasıl yorumlar?

Bu sezonun bence en trend saç modeli, Bella’nın kırmızı halıda kullandığı bu saç stili diyebilirim. Sıkı ve temiz bir şekilde toplanmış yüksek balerin toplama ve günümüzde Asya kültürünün popüler olmasından dolayı topuzun ucundan çıkan saçın net duruşu, bize bu kültürü tam anlamıyla yansıtıyor diyebilirim. Bence günlük hayatta da gayet kullanışlı ve şık görünen bir saç modeli.

MUTLAKA...

Okunmalı:

Eckhart Tolle-Şimdi’nin Gücü.

Franca Sozzani’nin belgesel tadında biyografisi Franca: Chaos and Creation’ı izlemenizi tavsiye ederim.

Fazla miktarda şampuan kullanmanın sağlıklı olmadığını biliyoruz. Bu yüzden şampuanı suyla yumuşatarak minimum seviyede uygularsak daha sağlıklı bir sonuç elde edebilirsiniz.

Bence saç değişikliği yaptırmadan önce mutlaka peruklarla denenmeli.

Yüz anatomisi, vücut anatomisi ve kafa şekline dikkat edilmeli.

Dünyaca ünlü moda tasarımcılarını ve defilelerini takip etmek gerekir.

Doğal saç bakım yağları.



NESRİN CAN

“Bana göre saç tasarımı, özgün dokunuştur.”

Saç tasarımcılarının veya kişinin kendi şekillendirdiği her saç telinin bir mesaja aracılık ettiği görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bağlamda; saçlarımız ‘bize dair’ tam olarak neyi anlatıyor olabilir?

Her saç, kesinlikle bir tavır ve ifadeye, yanı sıra bir mesaja aracılık ediyor. Saç, tarzın en büyük parçası. Bu mesleği yapmasaydım da insanların verdiği mesajları okuyabilirdim. Çünkü saç bizim dışarıya karşı tavrımızı belirleyen en önemli güç. Kesim ve renklendirmeyle birçok karaktere girebiliriz o tarzı hissedersek.

Görünümden ruh haline kadar dönüşüm konusunda kilit bir rol oynadığınız fikri üzerinde duruyoruz… Bu fikirden yola çıkarak, saçlarımız ve duygularımız arasındaki bağı nasıl yorumluyorsunuz?

İçindeki duygu ile hareket ediyor saç. Saçını iyi hissettiğinde ya da kötü hissettiğinde, günlük rutinine ve ruh haline çok rahatlıkla yansıyor. Onu iyi anlayıp dokunmak ve şekillendirmek lazım. Hatta klişe bir cümle var; ‘hayatını değiştirmek istiyorsan önce saçından başla’ derler…

Saç tasarımcısının sıradan bir gününde mesleki olarak hangi adımlar atılıyor?

Kesim ve renklendirme anlamında imaj değiştirmek istiyorsak; yaptığı iş, günlük stil, kullandığı aksesuarlar ve tarzını ama en önemlisi nasıl hissetmek istediğini analiz ediyoruz. Ardından, tüm bunlara göre kendi yorumumuzla buluşturuyoruz. Saç şekillendirme olarak ise ne giydiği, nereye gideceği gibi konsepti ve nasıl görünmek istediğini öğrenerek kendi yorumumuzla buluşturup tasarımı gerçekleştiriyoruz.

İncelikli bir mesleğin temsilcisi olarak, ilk adımdan bu ana dek uzanan ustalığın arka planını merak ediyoruz. Bu nedenle en kısa yoldan şöyle sormalıyız; saç tasarımcısı nasıl olunur ve saç tasarımcısı olmak için hangi becerilere sahip olmalı?

Aslında bu mesleğin en temeli, işin mutfağından başlamak yani çıraklık. Gözünün doyması, tecrübe ve insan ilişkileri bu sayede çok daha güçlü oluyor. Çünkü yetenek, geliştirilen bir şey. Bence en önemlisi bu işi sevmek. İşe ruhunu ve sevgini koymadığın zaman, yapılacak en zor iş bence.

İlk bakışta ya da detaylarda, sizin imzanızı taşıyan bir saç stili mutlaka nasıl olur?

Bu konuda net olarak ‘budur’ diyebileceğim bir saç veya model yok. Çünkü değişimi ve değiştirmeyi çok seviyorum. Ama glam kadın imajını çok severim!

Nesrin Can, bu sezonun dikkate alınması gereken saç trendini nasıl yorumlar?

Bu yıl saçların geçmişe dönük retro versiyonlarını göreceğiz. Islak dokulu saçları birçok tarzda ve modelde kullanabiliriz. Açık veya toplu olarak yüzümüze göre ayrım ve model tercih edebiliriz. Böylece daha genç ve taze bir görünüm elde edebiliriz. At kuyruğu modelleri ise yüzümüze göre spor ve klasik olarak her iki tarzda da kullanabiliriz. Nasıl görünmek istiyorsak… Yukardan topladığımız düz bir at kuyruğu daha spor ve şık duracaktır ama daha ensede veya daha ortada toplandığında biraz dalga ya da hacimle daha klasik bir hal alacaktır.

MUTLAKA...

İlham alınmalı:

Sanat filmlerinden.

Sanatçıların hayatları.

Yüz ve kafa yapısı.

Bence herkes hiç denemediği, kullanmadığı rengi ve saç kesimini bir kez denemeli.

Günlük tarza ve yüz yapısına.

James Pecis, Duffy ve Guido Palau.

Saç serumu.



MUTLU AHMET SİNAN

“Bana göre saç tasarımı, ruhunu saçlarınla yansıtmaktır.”

Saç tasarımcılarının veya kişinin kendi şekillendirdiği her saç telinin bir mesaja aracılık ettiği görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bağlamda; saçlarımız ‘bize dair’ tam olarak neyi anlatıyor olabilir?

Şekillendirdiğimiz modellerden boyadığımız renge kadar saç stilimiz, iç dünyamızın aynasıdır. Maskülen veya feminen hissettiğimiz günlerde bile saçlarımızı tarayışımız değişir.

Görünümden ruh haline kadar dönüşüm konusunda kilit bir rol oynadığınız fikri üzerinde duruyoruz… Bu fikirden yola çıkarak, saçlarımız ve duygularımız arasındaki bağı nasıl yorumluyorsunuz?

Saçlar, günlük ruh halimizin en iyi temsilcisidir diyebilirim. Örneğin, bazı günlerde daha dalgalı ve sağlıklı buklelerimiz olurken bazı günler istediğimiz gibi hacim ve dalgası olmaz. Saçlarımızın birçok duygu durumumuz ve ruh halimizle doğru orantılı olduğunu söyleyebilirim.

Saç tasarımcısının sıradan bir gününde mesleki olarak hangi adımlar atılıyor?

Sıradaki çekim günü hazırlığı için, bir önceki gün mutlaka aksiyon alırım. Setin zamanlamasına uygun şekilde, çantalarımızın düzenlenmesi ve ekibi organize etmekle ilerlerim. Ekip olarak hikayeye uygunluk ve modelimizin ilhamlarına göre saç tasarımımızı uygularım.

İncelikli bir mesleğin temsilcisi olarak, ilk adımdan bu ana dek uzanan ustalığın arka planını merak ediyoruz. Bu nedenle en kısa yoldan şöyle sormalıyız; saç tasarımcısı nasıl olunur ve saç tasarımcısı olmak için hangi becerilere sahip olmalı?

Benim serüvenim 12 yıllık bir tecrübeyle sürüyor… Mesleği sevmek, kendini geliştirmek ve istikrarlı olmak gerekir. Bunların yanında el becerisinin de büyük bir etkisi var tabii ki.

İlk bakışta ya da detaylarda, sizin imzanızı taşıyan bir saç stili mutlaka nasıl olur?

Saç stili oluştururken sanırım en keyif aldığım ve ortaya çıkarmayı sevdiğim şey, tüm süreci bütün olarak ele almak. Saç kesimi, renklendirme ve son olarak şekillendirmeyle baştan sona bir stil yaratmak benim imzam.

Mutlu Ahmet Sinan, bu sezonun dikkate alınması gereken saç trendini nasıl yorumlar?

Günümüzde katlı kesimler trend haline geldi. Kakül ve perçem ön plana çıkıyor. Renk olarak ise kumral ve küllülerden ziyade daha sıcak tonlar; yani bakır ve özellikle kızıl tonlar revaçta. Yapısal olarak dalgalı olan saçlara sahip kişiler, düz kesim yerine katlı kesim yaptırmalı bana göre. Bu sayede dalga ve hacmini daha iyi yakalıyor. Düz saçlara sahip kişiler ise daha düz ve net kesimler yaptırabilir.

MUTLAKA...

İlham alınmalı:

Bir kişiden ilham almak yerine, değişen ve dönüşen modaya uygun şekilde kendini geliştirmeli.

Vidal Sassoon: How One Man Changed the World with a Pair of Scissors.

Saç tasarımını izleyerek öğrenmeli, dokunarak anlamalı.

Yüz şekline ve yapısına, ten rengine dikkat edilmeli.

Dijital dünyada fenomen olmayı başarmış kişileri.

İyi bir saç şekillendiriciye ve mutlaka iyi ellere.



İBRAHİM ZENGİN

“Benim duygu aktarma gibi kaygılarım var.”

Saç tasarımcılarının veya kişinin kendi şekillendirdiği her saç telinin bir mesaja aracılık ettiği görüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bağlamda; saçlarımız ‘bize dair’ tam olarak neyi anlatıyor olabilir?

Ben saçların ve saç stillerinin mesaj taşıdığını düşünmüyorum. Mesaj kaygısı taşıyarak da saç yapmıyorum. Yarattığım saçlarda, eğer bu bir proje içinse örneğin bir konseptim, bir yaklaşımım tabii ki oluyor ama bunu mesaj anlatma kaygısı ile yaratmıyorum. Benim duygu aktarma gibi kaygılarım var.

Görünümden ruh haline kadar dönüşüm konusunda kilit bir rol oynadığınız fikri üzerinde duruyoruz… Bu fikirden yola çıkarak, saçlarımız ve duygularımız arasındaki bağı nasıl yorumluyorsunuz?

Saçlarımız, dış dünya ve çevremizle ilişki kurmamız için bir araç. Farklı kültürlerde (mesela Kızılderililer gibi) doğa ile olan bağlarını güçlü tutmak adına saçlar asla kesilmez ve uzatılır. Daha anarşist, sert, katı topluluklarda bu bağı adeta yok etmek adına kısa ve kazılmış saçlar görmeye başlıyoruz. Örneğin, Budist rahipler de çevresiyle olan teması yok etmek ve kendi içlerine dönmek adına saçlarını kazıtıyorlar. Yani saçlar, öncelikle bizim çevremizle olan temasımızı sağlıyor diyebiliriz. Bu temas da duyguları yaratıyor.

Saç tasarımcısının sıradan bir gününde mesleki olarak hangi adımlar atılıyor?

Bir proje için saç tasarımı yapmam isteniyorsa öncelikle konsepti oluşturup, fikirler kovalamaya başlarım. Malzememiz saç olduğu için, her zaman çalışacağım modelin yüz yapısı, saç yapısı gibi karakteristik özelliklerini de göz önüne almam gerekir. Bu projenin gerçekleşeceği mekan da dikkate aldığım bir unsur. Mesela çok rüzgarlı bir günde yapacağımız çekimde, saçları yaratırken çıkış noktam bu rüzgardı. Saçların rüzgardaki hareketini hayal ederek tasarlamıştım.

İncelikli bir mesleğin temsilcisi olarak, ilk adımdan bu ana dek uzanan ustalığın arka planını merak ediyoruz. Bu nedenle en kısa yoldan şöyle sormalıyız; saç tasarımcısı nasıl olunur ve saç tasarımcısı olmak için hangi becerilere sahip olmalı?

Saç tasarımcısı olmak, tasarımın diğer alanları gibi iyi bir gözlem yapmayı, algılamayı, düşünmeyi, sürekli kendini farklı disiplinlerle beslemeyi gerektirir. Ve tabii ki sonrasında el becerisi ve çalışmak geliyor.

İlk bakışta ya da detaylarda, sizin imzanızı taşıyan bir saç stili mutlaka nasıl olur?

Bir saç stili oluştururken, bu özel bir proje için değilse kişinin kullanımını, günlük yaşantısını, saçlarının yapısını, yüz ifadesini, yüzünün oranlarını göz önüne alarak saçlar yapmaya çalışırım. Sanıyorum benim yaklaşımımı vurgulayan şey ve sizin imza olarak nitelendirdiğiniz bu doğallık diyebiliriz. Ben her zaman kendi doğallığındaki, sağlıklı saçları beğeniyorum. Dolayısıyla herhangi bir trendi takip etmiyorum.

MUTLAKA...