Ekim ayı kozmetik keşfi: Endocare Renewal Retinol Serum ve Comfort Krem

Yaz aylarına veda ettiğimiz şu günlerde yeni bir ürün karşımıza çıktı: Endocare Renewal Retino Serum ve Endocare Comfort Krem. Düzenlenen basın toplantısı ile ürünler tanıtıldı.

Retinoller hücre yenilenmesini destekleyen, cildin kolajen üretimine katkıda bulunan, kırışıklıklarla mücadelede de en çok başvurulan kimyasallardandır. Fakat kullanmadan önce mutlaka dikkatli olmanızda fayda var. Cildin retinole alışma sürecini asla es geçmemelisiniz.

Retinol hem güçlü hem de özellikle dikkat edilmesi gereken bir ürün. Renewal Retinol Serum, saf ve konsantre retinol içeriyor, dolayısıyla oldukça güçlü bir retinol diyebiliriz. RetinSphere MicroSünger Teknolojisi kullanılan üründe isminden de anlaşılacağı üzere mikro süngerler bulunuyor ve bu süngerler %0.2 ve %0.5 saf retinol içeriyor. Mikro süngerler retinolün cilde daha yavaş salınımlı olmasını sağlıyor. Bu da retinolün ilk etapta ciltte yaratacağı hassasiyet için iyi bir durum diyebiliriz.

Unutmadan, Endocare Comfort Krem’den de bahsedelim. Bu ürün ise içeriğinde bisabolol olan bir krem Antienflamatuar etkili bir bileşen olan bisabololün yanı sıra kremde niasinamid, hyaluronic asit de yer alıyor. Niasinamid bilindiği gibi cilt bariyerini destekleyen bir kimyasal ve hyaluronik asit de nemi uzun sure cilde hapseden bir bileşen. Bu üç yapıyı bir arada sunan krem de ekim ayı radarında.