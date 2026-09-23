Ekim ayı şanslı saç kesim günleri

1. Hızlı ve Sağlıklı Uzasın Diyenler İçin (Büyüyen Ay Fazı)

Eğer amacınız saçlarınızın çabuk uzaması, kırıkların temizlenip daha canlı bir görünüme kavuşmasıysa, seçiminiz Büyüyen Ay dönemleri olmalı. Bu evrede yapılan kesimler, saç köklerini uyarır ve uzama hızını maksimuma çıkarır.

Ekim 2026 En Şanslı Hızlı Uzama Günleri:

11 - 13 Ekim 2026: Ay’ın Yay ve Oğlak geçişine denk gelen bu tarihler, hem köklerin güçlenmesi hem de saçın daha hızlı uzaması için ayın en verimli zaman dilimidir.

18 - 20 Ekim 2026: Dolunay öncesindeki büyüyen faz, saçların enerjisini ve parlaklığını yükseltmek isteyenler için idealdir.