Ekim ayı şanslı saç kesim günleri
Ay’ın evreleri ve astrolojik konumlara göre planlanan saç bakımı, tellerin çok daha hızlı uzamasını, gürleşmesini ve enerjinizin yenilenmesini sağlıyor. İşte sonbaharın en kritik dönemi olan Ekim 2026’da saç kestirmek, bakım yapmak ve radikal imaj değişikliklerine gitmek için en şanslı günler...
Ekim 2026, gökyüzünde Venüs retrosunun da yaşanacağı son derece özel ve dönüşüm odaklı bir ay. Bu süreçte hem Ay’ın büyüyen ve küçülen fazlarını hem de gezegen gerilemelerini dikkate alarak planlama yapmak, saçlarınız için en verimli sonuçları almanızı sağlar. Peki, ekim ayı şanslı saç kesim günleri neler?
1. Hızlı ve Sağlıklı Uzasın Diyenler İçin (Büyüyen Ay Fazı)
Eğer amacınız saçlarınızın çabuk uzaması, kırıkların temizlenip daha canlı bir görünüme kavuşmasıysa, seçiminiz Büyüyen Ay dönemleri olmalı. Bu evrede yapılan kesimler, saç köklerini uyarır ve uzama hızını maksimuma çıkarır.
Ekim 2026 En Şanslı Hızlı Uzama Günleri:
11 - 13 Ekim 2026: Ay’ın Yay ve Oğlak geçişine denk gelen bu tarihler, hem köklerin güçlenmesi hem de saçın daha hızlı uzaması için ayın en verimli zaman dilimidir.
18 - 20 Ekim 2026: Dolunay öncesindeki büyüyen faz, saçların enerjisini ve parlaklığını yükseltmek isteyenler için idealdir.
2. Gürleşsin, Kalınlaşsın ve Dökülmesin Diyenler İçin (Küçülen Ay Fazı)
Saçlarınız ince telliyse, dökülme sorunu yaşıyorsanız ya da saç modelinizin şeklini uzun süre korumasını istiyorsanız, kesiminizi Küçülen Ay dönemine denk getirmelisiniz. Bu dönemde yapılan kesimler uzamayı bir miktar yavaşlatır ancak saç telini kalınlaştırır ve kökleri güçlendirir.
Ekim 2026 En Şanslı Gürleşme ve Güçlenme Günleri:
1 - 3 Ekim 2026: Ekim ayının ilk günlerinde yapılan dip kesimleri ve form koruma dokunuşları saç yapısını güçlendirir.
26 - 28 Ekim 2026: Ay'ın Boğa ve İkizler burcu geçişleri, dökülmeye meyilli ve hacimsiz saçlar için köklü bir toparlanma fırsatı sunar.
3. Derinlemesine Bakım, Maske ve Renk Değişimi Günleri
Saç boyatma, kerating yükleme veya yoğun nem maskeleri yapacaksanız, su elementinin (Yengeç, Akrep, Balık) ve toprak elementinin (Boğa, Başak, Oğlak) hakim olduğu günleri seçmek, ürünlerin saç teline nüfuz etmesini kolaylaştırır.
Yoğun Bakım ve Maske Günleri: 7 - 8 Ekim ve 24 - 25 Ekim 2026
Saç Boyama ve İmaj Değişimi: 14 - 15 Ekim 2026 (Rengin kalıcılığı ve parlaklığı için son derece uygundur.)