En büyük düşmanınız nem kaybı: Kabaran saçlar için ürün önerileri

Aynaya her baktığınızda kontrol edemediğiniz, her yöne savrulan saçlarla karşılaşıyorsanız, yalnız değilsiniz. Kabaran saçlar, özellikle nemini kaybeden saçların ortak kâbusudur. Bunun için de saçınızın doğru ürünlere ihtiyacı var...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 15
En büyük düşmanınız nem kaybı: Kabaran saçlar için ürün önerileri - Resim : 1

Kabaran, elektriklenen saçların temel nedeni genellikle basit bir nem kaybıdır. Peki, saçlarınızın kabarmasına neden olan bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? İşte nemi geri kazandıran ve saçlarınızı sakinleştirecek ürünler...

2 / 15
En büyük düşmanınız nem kaybı: Kabaran saçlar için ürün önerileri - Resim : 2

Olaplex Rich Hydration Mask

 3.250 TL

3 / 15
En büyük düşmanınız nem kaybı: Kabaran saçlar için ürün önerileri - Resim : 3

Kuaf Keratin Saç Bakım Maskesi 500 ml

173,00 TL

4 / 15
En büyük düşmanınız nem kaybı: Kabaran saçlar için ürün önerileri - Resim : 4

Kerastase Paris Asi Ve Kabarik Saclar Icin Sac Bakim Maskesi 200 Ml

2.940 TL