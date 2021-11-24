Birçok insan dış görünüşünde değişiklikler yapmak istese de cesaret edemeyebiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bıçak altına yatmadan güzelleşmek mümkün hale geldi. Güzellik trendlerinde son yıllarda medikal estetik yöntemleri ön plana çıkmaya başladı. Cerrahi işlem gerektirmeyen birçok medikal estetik işlemleri pek çok insan tarafından tercih edilir hale geldi. Peki En çok yaptırılan medikal estetik işlemler neler? Hangi yaşa hangi işlem yapılıyor? Pandemide en çok hangi işlem tercih edildi? Medikal Estetik Hekimi Alp Mamak medikal estetik işlemlerle ilgili merak edilenleri anlattı...

En çok yaptırılan medikal estetik işlemler nelerdir?

Başı çeken uygulamalar kesinlikle botoks ve dolgu uygulamaları. Bu uygulamalar yüz şekillendirme uygulamaları olarak adlandırılıyor. 3.lük yine her zamanki gibi cilt tamiri yani; yaşlanmayı geri çeviren ve durduran uygulamalar. Bunlar ise mezoterapi, vitamin, somon DNA, gençlik aşısı, hyaluronik asit ve kök hücre enjeksiyonları. doku stimülasyonu olarak adlandırılan uygulama ise şu anda en popüler olan yeni uygulama şekli. Aynı alanda sayılabilecek ışık ve ısı uygulamaları olan lazer, ultrason ve radyofrekans uygulamaları da yapılıyor. 4. lük ise ip askı uygulamalarında.

Medikal estetiğin avantajları nelerdir?

Medikal Estetik uygulamalar yaşlanmayı durdurma, gençleştirme üzerine; mezoterapi ve doku stimülasyonu benzeri uygulamalar olduğunda, cilt yapısının yaş alma sürecini yavaşlatmayı hedefler. Bu sayede hem yaşının iyisi, hem de doğal bir görünüm sağlanır. Tekrarlayan uygulamalarla uzun süre genç, fresh, dinlenmiş ve dinamik bir görüntü sağlanabilir ve korunabilir. Yüz şekillendirme uygulamaları olan botoks ve dolgu ile de 1 santimetre altındaki kusurlar cerrahiye gerek kalmadan düzeltilir; dudak, çene, elmacık şekillendirme ve kaş kaldırmada olduğu gibi. Tüm uygulamalarda iyileşme süreci çok kısadır ve bu sayede hastalar; iş hayatı ve sosyal hayatta zaman kaybetmeden iyi bir görünümle devam edebilirler. Medikal estetik uygulamalar ile cerrahiye ihtiyaç da ilerleyen yaşlara ertelenmiş olur.

Pandemide en çok hangi işlem tercih edildi?

2021 ve öncesindeki pandemi süreci, kendimizle baş başa kaldığımız, ertelediğimiz her şey için pişmanlık duyulan bir süreç oldu; insanlar açılma ile birlikte ertelenen tüm uygulamaları talep ettiler. Bu nedenle de medikal estetik uygulamalarının hepsinde ve talepte sayıca artış oldu. Özellikle görüntülü toplantılar ile kamerada hem yüz hem boyunda; cilt kusurları, gözenekler, lekeler, karanlık alanlar, sarkma ve ondülasyonlar fazlasıyla ortaya çıktı. Yatırım uygulamaları olan mezoterapi, doku stimülasyonu gibi yüz değiştirmek yerine cildi tamir eden ve gençleştiren uygulamalara talep arttı. Bu uygulamalar çoklu seans gerektirdiğinden pandemi öncesi daha az tercih ediliyordu. Maske morarma gibi küçük sorunları da kamufle ettiği için rahatlıkla uygulanabildi. Boyun bölgesi için en faydalı uygulamalar da yine bunlar olduğu için yüksek talep oldu. Ayrıca yine kamerada, çene hattındaki kusurları daha belirgin hale getirdiği için; çene bölgesi ve jawline uygulamaları da popülerliğini korudu.

Hangi yaşa hangi işlemler uygulanıyor?

Medikal Estetik uygulamalarda her sene, %30 artışla; hem hasta sayısı, hem de uygulama sayıları artıyor. En ilginç olan tarafı ise 20-30 yaş grubunun uygulama yaptıranların %30'unu oluşturması. Uygulamalarda yaş düşüyor ve görsel algısı yüksek Z kuşağı büyük bir talep oluşturuyor. 18 yaş altına uygulamaların FDA tarafından yasaklanması çok iyi bir sınırlama getirmiş oldu bu nedenle artık uygulamalar ne olursa olsun 18 altına başlanmıyor. Ancak bu dönemde de düzenli cilt bakımı, doğru nemlendirici ve güneş koruyucu yaşlanmayı engellemek için temeli oluşturuyor.

20'li yaşlar temel bakımlara başlanan yıllar. Cilt bakımı, mezoterapi uygulamaları temel uygulamaları. Mini dolgu uygulamaları ile dudak, çene ve elmacık bölgesinde küçük düzeltmeler yapılabiliyor.

30'lu yaşlar temel bakımlara; özellikle doku stimülasyonuna ve mini dolgu uygulamalarına ek olarak botoks başlamak için uygun yılları oluşturtuyor. 40'lı yaşlar uygulamaların sıklığı artıyor ve özellikle üst göz kapağı ameliyatı için yönlendirmeye başlıyoruz.

50'li yaşlar ve olgun yaşlar, özellikle cerrahi uygulamalara hastaları daha fazla yönlendirdiğimiz ve ameliyatlara göre medikal estetik uygulamaları da planladığımız bir dönem; özellikle mini-lift; alt yüz ve boyun germe ameliyatına yönlendiriyoruz.

Kışın en çok tercih edilen medikal estetik uygulamalar neler?

Bahar ve yazda makyajsız cildi güvenle taşımak için yatırıma kıştan başlamak gerekiyor. Yaz yüzü kıştan yapılıyor. Cilt bakımları, kimyasal soymalar, mezoterapi; vitamin, somon DNA, gençlik aşısı, hyaluronik asit ve kök hücre enjeksiyonları ve doku stimülasyonu en tercih edilen uygulamalar oluyor.

Aynı anda bir kaç medikal işlem yaptırmak mümkün mü?

Elbette mümkün ancak en önemlisi doğru bir konsültasyon ile hasta değerlendirmek. Dolgu ve mezoterapi uygulaması veya doku simülasyonu ve botoks uygulaması aynı gün yapılabilir. Aynı gün 3 farklı işlem bile yapılabilir. Zaman kısıtlılığı olan insanlar için çok daha iyi olabilir. Ancak konsültasyon sonunda alınan bilgide; Ödem eğilimi olan; hashimato, tiroid nodülü, hormonal düzensizlikler gibi durumlar varsa uygulamaları tek tek yapmak daha doğru da olabilir.

Dezavantajları var mı?

Morarma ve şişme riski daha fazla olabilir ancak yine de bu şikayetler kısa sürecektir. Bu nedenle eğer yukarıda saydığım kronik veya otoiümün durumlar yoksa büyük bir dezavantaj yoktur. Doktor değerlendirmesi şarttır. Hastaya göre karar verilmelidir.

Medikal Estetik işlemler yaptırırken nelere dikkat edilmelidir?

Estetik ve güzellik göreceli kavramlar ve çok subjektifler. Kişiden kişiye değişiyorlar. Doğal kavramı bile fark edebiliyor. Arap ülkelerinin doğal saydığı ile, Avrupa ülkelerinin doğal saydığı birbirinden çok farklı. Kim Kardashian’ı doğal bulan ve ona benzemek isteyen bile var. Bir de bunun üzerine Gusto yani damak lezzeti farkı var, kimi kadın kendinde maskülen ve sert hatları beğeniyorken, bir diğeri dolgun ve kıvrımlı yüz hatları isteyebiliyor. Bu taleplerin günlük yaşamınızla ve karakterinizle uyması da gerekiyor. CEO bir işkadını ile bir sahne sanatçısının aynı beklentileri de olamaz. Bu nedenlerle, hepsinden önce hekiminizle aynı dili konuşuyor olmanız şart. İkinci konu ise kişi kendi asimetrilerini, kusurlarını ve güzel yanlarını bilmeli, bilmiyor ise hekimi ile bu konuda bilgilenme sürecini tamamlamalı. Hedef asimetrileri azaltıp, fresh bir görüntüye kavuşmak mı, yoksa kırışıksız gergin bir görüntü mü, baştan karar verip yola öyle çıkmak gerek.

Bir defa medikal estetik işlem yaptırdıktan sonra sürekli yaptırmak gerekir mi?

Medikal estetiğin bağımlılığı psikolojik bağımlılıktır. Kimse kendinin en iyi halini görüp tekrar eskiye dönmek istemiyor. Ancak hiç uygulama yapılamayan hamilelik ve süt emzirme sürecinde bile görüyoruz ki yüz işlem yapılmasa bile başlangıca göre daha iyi oluyor. Bu nedenle hastalar bir süre vazgeçse de uzun vadede bırakmıyor.

Erkek ve kadınlar için medikal estetik işlemlerin tercihlerinde değişiklik var mı?

Erkekler daha sağlıklı ve fresh görünmek taraftarı ve çok düzenli hastalar. Randevu değişikliği bile yapmazlar. Ancak son senelerde kadınların da benzeri yöne kaydığını görüyoruz.

2021 yılı medikal estetik işlemler için nasıl bir yıl oldu?

Pandemi sonrası açılma ile Medikal Estetik’te tam anlamıyla dolu dolu bir yıl yaşadık, atılımlar ve inovasyonlar ortaya çıktı. Bundan sonra da artarak devam edeceğini öngörebiliyoruz.

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