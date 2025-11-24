Erkekler için 7 kalıcı parfüm önerisi

Kullanılan parfümün kalıcılığı ve yayılımı bir erkeğin imajını tamamlayan en önemli detaydır. Sabah sıkılan bir kokunun gün boyu enerjinizi yansıtması, güçlü bir etki bırakmanın ilk adımıdır. Peki, hangi erkek parfümleri daha kalıcı?

Aybüke Sengir

Parfümünüzün teninizle bütünleşmesini ve gün sonunda bile etkisini sürdürmesini istiyorsanız,  parfüm dünyasının kalıcılık rekorunu kıran, gün boyu etkisini sürdüren ve her biri birer imza koku olmaya aday 7 erkek parfümü önerisiyle karşınızdayız...

Armani  Stronger With You Absolutely 100 ml Erkek Parfüm

5.062,50 TL

Tom Ford Eau D'Ombre Leather 100 ml Unisex Parfüm

5.602,50 TL

Burberry Hero Parfum 150 ml

6.471,75 TL