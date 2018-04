Yıllar geçtikçe estetik dünyasında doğal görünüm daha fazla önem kazanıyor. Ufak dokunuşlarla en güzeli yakalamaya çalışan yöntemler bu yıl yükselişte.

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı

Moda değişiyor, kozmetik ürünlere her gün yeni bir şey ekleniyor... Peki ya kadınların güzelliği için hiç durmadan çalışan estetik dünyasında neler oluyor? Gelecek yıl hangi yöntemler in hangileri out olacak? Biz kadınlar güzelleşmek isterken hangi yöntemleri tercih etmeliyiz? Bu soruların ardı arkası kesilmese de biz aklımıza ilk gelenleri Estetik ve Plastik Cerrah Doç. Dr. Gürsel Turgut ile konuştuk ve 2016 yılının son moda estetik trendlerinin neler olacağını öğrendik.

Kök hücrenin önlenemez yükselişi

Son birkaç yıldır, botoks uygulamasından sonra en sık duyduğumuz ikinci uygulama kök hücre uygulaması oldu. Hepimiz belki okuduklarımızdan, belki gördüklerimizden yola çıkarak bu yeni yöntem hakkında az ya da çok bilgi edindik. Fakat Doç. Dr. Gürsel Turgut’a göre bu yıl kök hücre yılı olacak. Turgut bunu şöyle açıklıyor: “Estetikteki en önemli gelişmelerden biri kök hücre uygulamaları olup, günümüzde estetik cerrahide kök hücre içeren yağ enjeksiyonları hem yüze hacim kazandırarak yüz germe ameliyatlarında hem de meme büyütme ameliyatlarında yağ ile meme büyütmede ön plana geçecek. Bunların dışında özellikle yağ ve kemik iliği kaynaklı kök hücre uygulamaları ile cilt yenilenmesinin sağlanması daha fazla tercih edilmeye başlanacak. Yalnız şunu hatırlatmakta fayda var ki günümüzde kök hücre olarak tanıtılan PRP ve Fibrocell ya da Gençlik Aşısı uygulamalarının kök hücre ile hiçbir ilişkisi yok. Hasta ve ilgililerin bu konuda dikkatli olmaları çok önemli. Aynı zamanda kök hücre uygulamaları ile paralel olarak insanların hem kendi hem de çocuklarının kordon kanı, yağ ve diş kök hücrelerini kök hücre bankalarında saklatmaları ileriye dönük ihtiyaçlarda daha önemli hale geliyor. Çünkü kendi vücudunuzdan alınan kök hücreler ne kadar genç yaşta alınırsa o hücreler o kadar genç olacağı için onarım yetenekleri de o kadar iyi oluyor.” Sonuç olarak 2016 yılındaki en önemli gelişmelerden biri, kişiye özel kök hücre bankacılığının ön plana çıkacağı gerçeği.

Kişiye özel antiaging ön planda

Genetikte gelinen son nokta itibarıyla insanların gelecekte ne tür hastalıklarla karşılaşabileceğinin önceden bilinmesi imkanı verilmesi hem hastalıkların oluşmasını engellemek açısından önemli fayda sağlıyor hem de buna paralel olarak yaşamın uzaması antiaging’i daha önemli bir noktaya taşıyor. Dolayısıyla, hastaların genetik tanı ile sağlık alanında geleceğinin bilinebilmesi ve ona göre planlanması, kişiye özel tıp alanını geliştirirken yaşlanmanın önlenmesi ya da geciktirilmesi yönündeki tedavileri ön plana çıkarıyor. Doç. Dr. Turgut’a göre bu alanda kişiye özel antiaging’in en önemli başlıkları; genetik tanı ile olası hastalıkların öngörülüp ona göre yaşam planlaması, olası hastalıklara karşı kordon kanı, yağ ve süt dişi (20 yaş dişi) kök hücrelerinin ileriye dönük saklanması ve hormon tedavileri olacak.